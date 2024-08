Cobijada por el primer círculo de la 4T Gutiérrez Müller afirma que se retirará “silenciosamente”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar silenciosamente de la esfera política, no es lo mío”, aseguró la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, al presentar su libro “Feminismo silencioso”; a quienes se quedan en el gobierno y como representantes les pidió nunca olvidar de dónde vienen y siempre escuchar al pueblo.

A unos pasos de Palacio Nacional, en el zócalo de la Ciudad de México, la historiadora aseguró: “Aunque fui pública o soy pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza lo que resta de mi vida”.

Aunque su prudencia será solo pública porque en su ámbito vive “internamente imprudente y que siga siendo una eterna inconforme y que proteste a mi manera”.

Afirmó que desde hace seis años que ganó las elecciones su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también acudió a la presentación, “ya no hay marcha atrás y si hay marcha atrás en algo yo les voy a echar la culpa a ustedes. Este país ya cambió, ya no somos los mismos, no somos la mismas. No pueden tratarnos como hace años ni a hombres ni a mujeres ni a ciudadanos comunes y corrientes”.

Espera que quienes están renuentes a esta idea puedan comprender el principio elemental de la comprensión del prójimo que se llama pueblo.

“Si no hay una comprensión de sus necesidades, de sus emociones no se ha entendido nada y por eso el silencio tiene lugar para hablar también como forma de protesta. Es un muy buen ejercicio”, además de recordar que se terminaron los privilegios de la clase gobernante, porque todos somos iguales.

El mensaje también lo dio a quienes llegan a gobernar, “empezando por nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), por supuesto, pedirles, apoyarnos desde luego, pedirles que nunca se olviden de dónde vienen, así de simple. Y que si guardamos silencio nuevamente, algo andamos protestando”.

A la presentación asistieron: la futura presidenta, Claudia Sheinbuam, y del gabinete del presidente López Obrador acudieron las autoridades de las Fuerzas Armadas: de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de Marina, Rafael Ojeda; así como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; de Economía, Raquel Buenrostro; de Cultura, Alejandra Frausto; de Medio Ambiente, María Luisa Albores.

El poder en primera fila. Foto: José Manuel Jiménez

También los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Turismo, Miguel Torruco. El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Uno más de los invitados fue el exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral.

En el presídium estuvo acompañada por otras mujeres: Delfina Gómez Álvarez, a quien en todo momento se le nombró en su segundo apellido como “Maza”; Raquel Serur, embajadora mexicana declarada non grata en Ecuador; y la productora Verónica Velasco.

La gobernadora del Estado de México afirmó que “para muchas de nosotras ha sido un feminismo silenciado, que no nos habían dejado hablar, que simplemente nos señalaban por la manera en cómo vestíamos o cómo nos dirigíamos o por el origen y entonces eso permite que podamos tener esa voz”.

El pueblo en la presentación del libro. Foto: José Manuel Jiménez

Más que leer un texto, pidió a Gutiérrez Müller responder a su pregunta de “¿Qué pasa con nosotros como servidores públicos en donde tú hablas de esa recomendación donde pides que abramos espacios para escuchar? y que yo me comprometo a eso”.

Otra interrogante fue: “¿Cuál sería o qué fue lo que te motivó a realizar esta obra? Y ¿Qué nos pedirías a nosotros como sociedad, como mujeres, para poder dar continuidad a esta lucha que desde tu grano de arena, qué nos pedirías para dar continuidad a esto que ha dado inicio y no va a parar?, además de insistir en comprometerse a seguir, con hechos, la transformación. De ahí surgieron las declaraciones de la escritora.

La también académica pidió a las mujeres que “sean infranqueables” ante los sueños que pueden “tumbar” envidiosos, “compartan lo poco para que logren mucho también”.

También admitió que en la política mexicana las mujeres “son el blanco favorito de las otras mujeres y de los hombres, de los medios, de los grupos de poder, de los grupos que intentan tener el poder que tienen otros”.

A Gómez Álvarez también la reconoció por padecer de ataques misóginos, machistas, que no solamente vienen de los hombres.

“Los que están en contra de las mujeres como Delfina, es porque quizá ni siquiera están de acuerdo consigo mismos y tienen la necesidad de culpar a otros de sus fracasos. Delfina no ha creído esa historia y por eso está aquí”, expuso.

Aseguró que la petición a futuro es que la voz dada al pueblo de México debe ser exigente y si es silenciosa se tendrá que prestar más atención porque el silencio es una forma de protesta, incluso para los gobernantes debe ser más preocupante si alguien dice poco o nada a diferencia de quien puede decirlo todo.

“A los gobernantes futuros, diputados, senadores, presidentes municipales, no de hoy, de mañana, de diez años, de 20 años escuchen al pueblo, siempre. Siempre habrá una solución en el pueblo. Todos tenemos algo que decir, a lo mejor a los que hablan menos hay que escuchar más”.

Serur celebró que se eliminara la figura de primera dama “porque no hay lugar para mujeres de primera y mujeres de segunda en una república democrática”.

“Es un libro que nos hace pensar en el feminismo desde ciertas nociones como la resistencia, la transferencia o el silencio (…) para Beatriz Gutiérrez Müller como para muchas otras mujeres no hay una sola forma de ser feminista, aunque se tenga una o varias causas en común”, indicó la diplomática.

Raquel Serur, Gutiérrez Müller y Delfina Gómez. Foto: José Manuel Jiménez

Expuso uno de los elementos que comprendió de la publicación: “La unicidad, lo único de este texto es que se refiere a la necesidad de reconocer, celebrar la diversidad en lugar de tratar de imponer una narrativa única o universal, esto no implica que no se reconozcan luchas y conquistas de los variados activismos feministas (…) implica reconocer que las mujeres tenemos historias, necesidades y deseos diferentes, valorar la individualidad y la singularidad de cada mujer en la compleja historia de México”.

Verónica Velasco llamó a “que no haya ni una más en nada: en acoso sexual, en asesinato, en feminicidio. Ni una más en discriminación por su color de piel, por su orientación sexual, por su estatura o su fenotipo. Ni una más humillada porque no tiene lugar para vivir, ni una más, ni uno más”.

Para finalizar su participación lanzó varios vivas: “Viva el feminismo humanista, viva el feminismo mexicano fraterno, universal, incluyente, de derechos plenos, de amplia democracia, de libertad y de igualdad para todas las personas. Viva la revolución pacífica y de conciencias. Que vivan el primer y segundo piso de la cuarta transformación”.