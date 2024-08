Exhiben a extranjero que dejó heces de su mascota en calles de la Condesa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (pro).- Un joven extranjero fue exhibido en video por una mujer que le reclamó haber dejado las heces de su mascota en la calle, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Un video que circula en redes muestra el momento en que una mujer, quien graba, increpa al joven que va acompañado de una mujer quien lleva a la mascota con correa.

La denunciante compartió el video a la cuenta con el siguiente mensaje:

“Les mando este video de este extranjero que se molesta por decirle que recoja y tire donde debe de ser las S (sic) de su perro, y solo porque lo estaba grabando se contuvo, casi sentía que me daba unos madrazos, esto ocurrió en la @AlcCuauhtemocMx #CDMX”.

“Oye se te olvidó tu caca allá atrás”, le dice la mujer al joven que ya iba metros adelante tomado de la mano de su acompañante y su mascota.

El reclamo hace reaccionar al joven extranjero, quien le dice que es un hombre responsable, pero no hay un bote de basura cerca para tirar los desechos de su mascota que colocó en una bolsa.

--No, no se me olvidó, la dejé ahí—reviró el joven.

--Para eso tienes un perro, tienes que ser responsable.

--Sí, yo soy responsable, la tiro donde la va a pasar a buscar la basura después, yo soy super responsable, mira, no dejo la caca en la calle como todo el mundo—se justificó el joven extranjero.

"Sácame el cesto de tu trabajo", le replica el hombre al intentar explicar que abandonó la bolsa con las heces de su perro porque no había dónde colocarlas. La denunciante se negó y le contestó que debe llevarse su basura, hacerse responsable de ella hasta que llegue a su casa, no abandonarla, aunque esté dentro de una bolsa de plástico.