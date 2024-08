Paty Navidad confronta a Anabel Hernández por vincularla a Arturo Beltrán Leyva y al narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz y cantante Paty Navidad encaró a Anabel Hernández y denunció que las historias consignadas por la periodista sobre la actriz, en uno de sus libros, eran falsas. “Yo no me dedico al narcotráfico y no tengo ni un sólo nexo como usted lo ha dicho”, indicó la sinaloense.

Durante la transmisión en vivo del programa “La Mesa Caliente”, de la cadena estadunidense Telemundo, Navidad aceptó una de las anécdotas consignadas por Anabel Hernández en su libro de 2023, “Las Señoras del Narco. Amar en el infiero”.

La cantante señaló: “Hay una la cual yo acepté desde que pasó, que me enorgullece y cuenta a mi favor´, en la cual deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad de quien soy”, pero Navidad negó las otras dos historias.

En el libro, Hernández mencionó en varias ocasiones a la actriz sinaloense, en una de ellas su fuente, de nombre Celeste, relató que había visto a Navidad en el Baby’O, un bar de Acapulco, acompañada de la Banda el Recodo. “Me acuerdo de que Paty era la que partía el queso ahí”.

Según Celeste, Beltrán Leyva “El Barbas”, tenía interés de conocer a Paty Navidad. Supuestamente esto se logró cuando Violeta Vizcarra –una socialité y supuesta pareja de Beltrán Leyva, que “enganchaba” famosas al capo– y Celeste fueron a Il Canto, un bar en Polanco donde encontraron a Navidad.

De acuerdo con el testimonio, la socialité logró convencer a la cantante de llevarle serenata al capo por una suma de 30 mil dólares. Beltrán Leyva presuntamente “manoseó” a Navidad y evitó pagarle, pidiéndole que regresara al día siguiente por el dinero, pero ella supuestamente le advirtió: “Yo conozco a un comandante (…) Es que yo conozco gente de allá, de Sinaloa” y Beltrán Leyva le habría respondido que él también.

“Ella no mencionó ningún nombre en específico de sus conocidos. No mencionó ni a Nacho (Coronel), ni al Mayo, nunca dijo nada del Chapo, pero sí había un nexo de Paty con alguien de allá. ¡eso lo dejó clarísimo! Ya lo había visto venir, pero nunca dijo nombres”, declaró la fuente de Hernández.

En 2023, Paty Navidad aceptó que conoció a Beltrán Leyva. “Sí hay inconsistencias, pero al final no cambian el resultado. A el señor le caí bien y, posiblemente, él sí hubiera querido que pasara otra cosa, pero tengo que decir que no pasó. Lo que narran ahí que en el cuarto, sí pasó, pero no me toqueteó, a lo mejor sí intentó, pero no pasó de ahí y hay que decir la verdad. De ahí salimos y dijo que estaba bien, no pasó nada. Salí, le agradezco al señor donde esté, que dijo ‘Acompáñenla y dejen que se vaya’”, expresó Paty Navidad.

“Creo que tu libro está basado, muchas de las pruebas en cosas que te dicen, es un libro que está escrito de una manera tramposa, para mí. De que ‘me contaron’, ‘se dice’ y ‘se rumora’, no hay cómo me compruebes esas dos historias que son completamente mentira”.

En su libro, Hernández también refirió que “El Informante” le había hablado de un miembro del Cártel de Sinaloa llamado Tirso Martínez “El Futbolista” o “El Centenario”, quien supuestamente tenía una relación con Paty Navidad, por lo que le regalaba joyas e incluso le compró una residencia, según la fuente.

“No hay ni una sola prueba de la residencia que dice usted que a mí me dieron, de las joyas que dice usted que me dio un tal Futbolista, que en mi vida había escuchado ni siquiera su nombre”, indicó la sinaloense.

Celeste también refirió que Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, líder y fundador del Cártel de los Beltrán Leyva ideó “una estrategia perfecta para obtener un acceso más fácil a las mujeres famosos que anhelaba, sin necesidad de intermediarios”, para lo que supuestamente le propuso a Celeste abrir una clínica de belleza cerca de Televisa San Ángel, a través del que pretenderían ofrecer servicios de spa y para luego invitarlas a conocer al capo.

De acuerdo con el testimonio, Violeta consiguió una cita para Celeste en la televisora de San Ángel, donde según le mostraron un catálogo de actrices de la cadena.

“Te especificaban cuánto tiempo estaría la famosa, qué tenías que darle, transportación del punto A al punto B (…) Pero la más cara, y según me dijeron la mejor apadrinada de la empresa, con el contrato más alto en ese momento era Paty Navidad: 700 mil pesos una comida de cinco horas”.

Durante el programa de televisión Anabel Hernández trató de responder a la sinaloense: “Señora Navidad, creo que usted conoce poco del derecho penal y del derecho penal romano. En cualquier caso criminal en Estados Unidos, por ejemplo, cuando juzgan a los públicos, cuando juzgan a los narcotraficantes, los testimonios son prueba”.

La periodista agregó burlonamente: “Ahora que sea el juicio del Mayo Zambada sea una buena clase para usted y para otros que no entienden ese tema”.

Paty Navidad también señaló que había tratado de imponer una demanda contra Hernández, pero no le fue posible porque “su libro está escrito de manera chismosa”, acusó la actriz. “Usted tiene que vender como cómics, como ciencia ficción o como chismes. Usted revuelve verdades con mentiras. Usted al revolver verdades con mentiras se pierde el valor de todo su libro”, denunció.

La sinaloense también cuestionó las fuentes de Anabel Hernández e incluso dijo que la periodista era quien debían de ser investigada.