La UIF exhibe pagos por 96.7 mdp de la embajada de EU a MCCI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La asociación Mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió de la embajada de Estados Unidos, 96 millones 740 mil 613 pesos, a partir de agosto de 2018 y aunque afirman que se tiene derecho a ser opositor, no se puede recibir financiamiento de gobiernos extranjeros para una campaña en contra del gobierno mexicano.

Así lo señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien también exhibió la lista de personas a quienes esta asociación pagó y aunque muchos son reporteros, justificó que no es por la labor, sino por estar dentro de la campaña financiada con dinero de Estados Unidos.

Añadió que Claudio X. González “es uno de los líderes de la oposición a lo cual tiene derecho. Las preguntas no están en relación con su derecho a participar en la política, sino en los mecanismos de financiamiento que se ocultan. No debe ser oculto sino público, es un asunto de orden público”.

También especificó que “desde el momento que el Estado mexicano financia de manera indirecta estas ONGs que facturan sobre la base de donador pueden ser deducibles de impuesto, el dinero que donó desde ese momento son entidades de Interés público, aunque la constitución no los haya declarado, pero sí la ley porque reciben ventaja, un estatus especial del Estado nacional mexicano (…) El problema no es que haya sido oposición, el problema es la campaña y quien la financió”.

Estas aportaciones del gobierno estadunidense a la asociación no vienen de 2015 cuando fue fundada sino a partir de las elecciones de 2018 que ganó Andrés Manuel López Obrador, así como el congreso encabezado en su mayoría por Morena.

En fondos recibidos de cuentas de Estados Unidos, de 2017 a 2023, mediante nueve operaciones suman 13 mil 17 millones 951.50 pesos, a nombre de The Ford Foundation, John And Catherine T Macarthur Foundation, International Community Foundation, “***967 Fpos”, Rockefeller Bros Fund Inc. e Intelligent Mexican Marketing Inc.

También, por ejemplo, de Reino Unido recibió dos millones 40 mil 556.76 de National Endowment For Democracy y otra sin dato disponible.

Gómez también informó que de 2016 a 2023, MCCI recibió 299 millones 29 mil 62.5 pesos en México, de personas morales que suman dos mil 230 operaciones.

Destacan Fundación Maelva AC, Grupo México SAB de CV, Tiendss Chedraui SA de CV, Fundación Soriana AC, entre otras.

Dijo que se trata de donativos que de acuerdo con la ley mexicana en vigor son objeto de una concesión fiscal porque deducen impuestos en las declaraciones de las empresas y de individuos.

“Estas organizaciones no informan a la sociedad tampoco informan al gobierno a pesar de que pueden recibir recursos de la sociedad, a pesar de que quienes donan pueden deducir sus donativos en el pago de impuestos”, aseguró Gómez.

De personas físicas de 2016 a 2023, MCCI recibió 39 millones 218 mil 293 pesos de personas físicas, con un total de 163 donativos.

De los gastos o pagos a cuentas en el extranjero de 2016 a 2023 la asociación pagó 31 mil 752 millones 802.03 pesos.

En el mismo periodo también exhibió que MCCI pagó 91 millones 38 mil 628 pesos a personas morales

Para personas físicas hizo pagos por 203 millones 595 mil 154 pesos de las cuales difundieron sus nombres y son reporteros o investigadores, colaboradores, así como en sueldos a Claudio X. González que asciende a 26 millones 514 mil 057.74 pesos que incluso tiene un ingreso de más del doble de quien le precede que es María Amparo Casar, con 11 millones 244 mil 873.72 pesos.

El desgloce. Foto: Miguel Dimayuga

Pablo Gómez indicó que, aunque se trata de organizaciones sin fines de lucro, muchos de los donantes pueden deducir impuestos: “o sea, son recursos públicos y de esa forma tiene un virtual subsidio público además se relacionan con la gente. Dan dinero y reciben dinero de personas, de partes de la sociedad, sin embargo, las leyes no establecen obligaciones como informar públicamente”.

Además de que señaló que las empresas que se cotizan en la Bolsa de valores o los bancos, por ejemplo, tienen la obligación de publicar sus estados financieros.

“Hay una serie de empresas que la ley les obliga, estas que reciben no se ven obligadas no lo hacen, no lo hacen no informan a la sociedad a pesar de todo. Es un planteamiento que sería cuestión de analizarlo a ver si pronto se pudiera hacer algo porque muchas de ellas se dedican a la política lo cual es un derecho, pero sin subsidio público como los partidos”.

El titular de la UIF afirmó que por lo menos “deberían tener la obligación de informarle al pueblo de México que es lo que hacen con estas cantidades que no son pequeñas”, además de que “los mexicanos estamos obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros”, porque recibir donaciones es equivalente a estar bajo la supervisión de gobiernos extranjeros.

“Una pregunta que hay que responder, también vamos viendo qué sale porque no es esta la única organización que se dedica a cosas para las cuales no fue constituida, pero recibe cantidades importantes de empresas importantes, grandes, poderosas y del gobierno más poderoso del mundo también”.