“Claudia es una giganta”: AMLO al anunciar que no asistirá a la entrega de constancia a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No voy a asistir, pero estoy muy contento. Estoy feliz, feliz, feliz”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la entrega de constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum, insistió en que en poco tiempo demostrará que será la mejor jefa de Estado en el mundo, “Claudia es una giganta”.

“Me da mucho gusto y repito no es sólo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación. Es que creo que esto va más allá de intereses de grupos de partidos”, indicó.

La concibe como una mujer preparada, sensible, honrada además de ser lo mejor que le pudo pasar a México, lo cual es muy bueno para todos.

“Claudia no sólo va a ser jefa de Estado, va a ser jefa de nación, pronto se va a constatar que va a ser la mejor presidenta del mundo. Conozco bien si no personalmente he sabido del comportamiento de jefes de Estado en otros países, continentes y Claudia es una giganta”.

Esa percepción, afirmó, “me tiene muy contento, les decía que faltan 45 días, pero ya me podría ir y tranquilo no sólo con mi conciencia tranquila ni con el deber cumplido sino quien me va a sustituir, a quien voy a entregar la banda presidencial es una mujer excepcional”.

Con ese sexenio México va a inaugurar una etapa nueva, por lo que vienen muy buenos tiempos para el gobierno y la ciudadanía porque considera que en su sexenio logró sentar las bases de la transformación.

“Si ya hay alegría la gente ya está contenta, a la mayoría del pueblo les ha ido muy bien, hasta nos ven con malos ojos, han progresado. Se puede hasta probar que a los empresarios, todos estos en las listas financiando a este agrupamiento del bloque conservador, todos esos han sido beneficiados con nuestra política económica, les ha ido muy bien. Lo que pasa es que son libres y son muy conservadores y no porque les vaya bien en sus negocios lícitos van a cambiar políticamente ideológicamente”, añadió.

Con Sheinbaum vendrá un mejor el porvenir, “por eso estoy muy satisfecho y felicito a la presidenta electa y tiene tenemos todos motivos para estar contentos y celebrar”.

Más adelante, en otro planteamiento durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador negó que la Doctora Sheinbaum fuera quien le sugirió los segundos pisos para atender el tema de medio ambiente, pero le ayudó en la coordinación para con la construcción de esta infraestructura, “que también enfrentamos muchos obstáculos y ella estaba ahí desde muy temprano hasta muy noche”. Lo que sí le reconoció es que fue la primera funcionaria en hablar de la separación de la basura.