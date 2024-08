Primera vez en 200 años que México tiene una mujer presidenta: Sheinbaum al recibir su constancia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su triunfo no es individual sino de todas las mujeres mexicanas y se comprometió a trabajar con honestidad durante su mandato.

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entregó la constancia de mayoría de votos a Claudia Sheinbaum Pardo que la acredita ahora como presidenta electa de México.

En sesión solemne a la que Sheinbaum Pardo acudió acompañada de sus hijos, Mariana y Rodrigo; su madre Annie Pardo Cemo y su esposo Jesús María Tarriba Unger, la Sala Superior del TEPJF oficializó así el triunfo de la morenista quien es la primera mujer en llegar al máximo cargo político del país.

Durante su discurso, que inició saludando a los integrantes del TEPJF y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sheinbaum afirmó que la elección del pasado 2 de junio fue una jornada participativa, democrática, pacífica, ordenada y libre y destacó el significado de que, por primera vez en la historia de México una mujer llegue a la Presidencia.

“Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de pesidenta electa una mujer, presidenta con ‘a’.

“Como lo he dicho en otras ocsiones, no lo asumo sólo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal, el día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas”, dijo.

Por ello, se comprometió a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, especialmente para las más vulnerables.

Afirmó que los 35 millones 924 mil 519 votos a su favor significan que los mexicanos rechaza el regreso de gobiernos corruptos.

“La mayoría de la gente votó porque siga un gobierno a honesto, de resultados, con amor a la patria y con amor al pueblo de méxico, dicho de otro modo, la mayoría de las y los mexicanos no quieren que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos o la prepotencia, o el influyentismo, no quiere que regrese ni la corrupción ni los privilegios, ese es el mandato del pueblo de méxico y nos corresponde seguir haciéndolo realidad”, afirmó.

“El mandato es claro, continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como lo ofrecí y manifesté durante todo el proceso electoral eso significa seguir construyendo un México libre de bienestar, un México de derechos en paz, fraterno, independiente, soberano, democrático y justo”.

?? La #SalaSuperior del #TribunalElectoral entrega la constancia de mayoría y validez de Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos a Claudia Sheinbaum Pardo. pic.twitter.com/U1ymj0B2Tg — TEPJF (@TEPJF_informa) August 15, 2024

Añadió que el 2 de junio la gente votó a favor de un sistema de justicia igualitario -afirmación utilizada por Morena para justificar la reforma judicial que busca la elección popular de juzgadores- por lo que llamó a “no temer a la democracia”.

Aprovechó para hablar sobre la asignación de diputaciones plurinominales que deberá realizar el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 23 de agosto.

“El 2 de junio el pueblo de México, también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión; y es clara la Norma Electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. “Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral, conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones, y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo”, enfatizó.

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto destacó que en la votación en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora, México rompió el techo de cristal.

Soto Fregoso detalló brevemente las acciones realizadas por el TEPJF para calificar la elección presidencial, como la designación de la magistratura provisional a favor de Claudia Valle Aguilasocho.

“Como en cada proceso electoral, los actores políticos entran en conflicto, el debate es rijoso, se acentúa”, reconoció.

“Pero nada opaca el hecho de que México tiene la primera mujer presidenta de la nación por voto ciudadano”.