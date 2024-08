AMLO volará con Sheinbaum en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en la última gira por el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, es probable que viaje con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, en la última gira por el país, dado que ya tiene la constancia que acredita la victoria en las elecciones pasadas.

Este fin de semana acudirán a Colima, Michoacán, Jalisco y Nuevo León y en torno a especificar el viaje conjunto de manera oficial respondió que “es probable, no tengo el detalle, pero es probable que sí podíamos ir juntos”.

Esta decisión se debe a que se trata de varios estados y muchas reuniones de evaluación, aunque “antes de recibir su certificado de presidenta electa ella tenía que ir en las líneas comerciales y además por carretera yo también la acompañaba en algunos tramos por ejemplo la semana pasada que fuimos a Sinaloa viajamos en carretera de Culiacán a Tepic, como cinco horas más o menos, seis”.

Estos viajes conjuntos, aseguró, no son por temas de seguridad: “No, no, no, hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad. “Estamos protegidos, nuestro ángel de la guarda es el pueblo de México nuestro pueblo es muy bueno, no hay nada que temer y vamos juntos”.

Los siguientes viajes se podrían dar solo que la futura presidenta acepte acompañarlo a alguna inauguración, de las cuales aún faltan entre 10 y 15, hasta finales de septiembre.

“De giras es ir a evaluar obras, lo que se terminó, lo que está en proceso, lo que ella está proyectando realizar la presidenta. Es una transición muy fraterna sin diferencias coincidimos en muchas cosas y ella trae un muy buen programa.

Aunque no acudió a la recepción de constancia de presidenta electa, el mandatario dijo que escuchó “muy buenos comentarios del mensaje de la presidenta” y destacó que el discurso lo dedico a las mujeres, es decir, fue más enfática sobre la importancia de una mujer en la presidencia.

“La verdad estoy lo repito muy contento, muy satisfecho, muy tranquilo, estamos en un buen momento el país. Está muy bien la economía, hay gobernabilidad, un futuro con muchas esperanzas. Se avizora un buen porvenir, no hay nada que tener y la gente está contenta”.

Más adelante, el mandatario federal también recordó que se redactan los discursos, a veces, en los traslados y comentó la importancia de darles lectura, porque “siempre hay más riesgos, a veces es más la pasión que la razón. Entonces cuando se lee, que se tenga el corazón caliente y la cabeza fría y más si uno es opositor o no es bien visto por los oligarcas o por los medios conservadores. Si se lee no hay pierde y se puede salir uno, pero poco y regresar al texto por seguridad”.