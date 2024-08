Fondo estadunidense reclama adeudo por 110 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con el fondo estadunidense, Astor Asset Management 3 Ltd, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego ha incumplido con el pago de un préstamo de 110 millones de dólares, ejecutado en julio de 2021.

Según el comunicado de Astor Asset, la empresa del “combativo y controvertido” Salinas Pliego, Corporación RBS SA de CV, actuó como prestatario en virtud de los términos del préstamo, mientras que el propio empresario actuó como garante al dejar en prenda 7 millones 204 mil 296 acciones de Elektra, además, incumplió más de 15 disposiciones, incluyendo el pago de intereses.

Además, el fondo denunció que Salinas Pliego no cumplió con su deber de hacer el anuncio público necesario sobre la pignoración de acciones para un préstamo. Astor Asset aseguró que todo eso equivale a graves violaciones al acuerdo de préstamo de valores y a la legislación mexicana.

"Resulta sumamente preocupante que un empresario de tan alto perfil no sólo no haya pagado el préstamo, sino que además no haya cumplido con los requisitos regulatorios diseñados para proteger la integridad del mercado y al público en general. Creemos que es esencial que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como los medios de comunicación, la prensa y el público, estén plenamente conscientes de esta infracción. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la integridad de los mercados financieros".

Además, la empresa instó a las autoridades a investigar las presuntas violaciones de Salinas Pliego y aplicar las medidas regulatorias.

Por su parte, Grupo Salinas también emitió un comunicado en el que dio a conocer que presentó una demanda contra Astor Asset Management 3 Ltd por presunto fraude, ante una corte de Reino Unido, en respuesta al comunicado del fondo.