Sheinbaum busca la reactivación del tren Ciudad de México-Guadalajara (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum reiteró que en su gobierno implementará tres programas sociales dirigidos a las mujeres, a las infancias y a los adultos mayores, así como la reactivación del tren Ciudad de México-Guadalajara como obra insignia de su mandato.

Durante la presentación del Plan de Justicia para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Sheinbaum Pardo detalló que con el apoyo económico que recibirán las mujeres de entre 60 a 64 años de edad durante su gobierno, se reconocerá el trabajo que hacen por sus familias.

“Cuando cumplimos 60 (años) ya los hijos crecieron, ahora cuidamos a los nietos, pero a veces no tenemos un poco de recurso para poder desarrollarnos y ese apoyo que vamos a dar a las mujeres es un reconocimiento al trabajo de las mujeres pero además, si va a llegar una mujer presidenta, pues hay que reconocer a las mujeres mexicanas”, dijo.

Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, desde Jalisco https://t.co/tREpleoqgS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 17, 2024

Reiteró que implementará la beca universal para estudiantes de educación básica que se encuentren inscritos en escuelas públicas.

“El presidente lo hizo con todos los estudiantes de preparatoria, lo hizo también para niños de escasos recursos”, refirió.

“Ahora lo vamos a hacer para todos y para todas las que van a escuela pública”.

Como complemento a la pensión del adulto mayor, Sheinbaum Pardo indicó que con el programa “Salud a domicilio” buscará que médicos y enfermeros acudan a las casas de los adultos mayores para llevar no sólo la salud sino hasta los medicamentos.

Ante los jaliscienses recordó que cuando era pequeña sus padres la llevaban a ella y sus hermanos a visitar a sus abuelos en tren desde la Ciudad de México hasta Guadalajara.

“El presidente ya recuperó los trenes de pasajeros en el sureste, el tren Maya, el interocéanico, ahora nos va a tocar traer el tren de regreso a Guadalajara”, enfatizó.

En el evento, el gobierno federal anunció la culminación de una presa que originalmente se diseñó de modo tal que los pueblos de Temacapulín, Acasio y Palmarejo quedaran inundados para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, pero que este sexenio fue rediseñada para evitar esto que podía significar la desaparición de dichos poblados.

El proyecto consistió en continuar con la construcción de la presa, pero incorporarle seis ventanas que impidieran la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Durante el evento estuvo presente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro quien al iniciar su intervención fue abucheado por los asistentes.

Alfaro aprovechó el evento para entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador el decreto de iniciativa que presentó ayer al Congreso estatal para regresar 73 bienes inmuebles a los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que fueron afectados por la construcción de la Presa El Zapotillo, acción que también formaba parte del Plan de Justicia presentado este sábado.

Además, el gobernador prometió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum que no antepondrá ninguna agenda partidista al bienestar del pueblo.

“Más allá de cualquier agenda política esta es tu casa, Claudia. Eres sin duda o representas, sin duda, un hecho histórico y el tener a la primera presidenta en la historia del país es algo que todos celebramos y reconocemos.

“No vamos jamás, aquí en Jalisco, en este gobierno, a anteponer agendas partidistas a la voluntad para construir el futuro de Jalisco y de México juntos, esta es y será siempre tu casa, bienvenida Claudia”, indicó.

Este domingo concluye la gira de despedida del presidente López Obrador por todo el territorio nacional, por ello, durante su discurso el mandatario reiteró que una vez concluido su sexenio se jubilará.

“Me retiro, me jubilo porque ya llevo muchos años de esta lucha, casi 50 años, y ya no ando tan bien de la carrocería, eso sí, me pusieron motor nuevo hace como dos meses y medio de este triunfo, pero ya cerré mi ciclo y además soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección y además no quiero ser guía moral, hombre fuerte, caudillo, mucho menos cacique.

“La felicidad no es acumular bienes materiales ni tener poder, no, la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la felicidad. No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, ¿qué es lo más importante de todo?, el amor, que viva el amor”, puntualizó.