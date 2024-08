“Está actuando con principios”: AMLO sobre la renuncia de Sara Quiñones a la Fiscalía de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Está bien” que la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones renunciara, “está actuando con principios”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) detectó irregularidades en su indagatoria por el caso de la detención de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada.

Al cuestionarle si la investigación sería también para lo que hizo la Fiscalía de Sinaloa, el mandatario federal respondió: “Sí, claro, todo, y falta información porque, por ejemplo, cómo llegan dos personas y un piloto a territorio estadunidense y llegaron allá. Habría que ver si la DEA, la CIA, el FBI, quién, cómo les avisaron” y lo relacionado con un acuerdo.

“Sí, pero, ¿qué pasó con el piloto? ¿de dónde era? ¿Dónde está el piloto? Todo se está investigando y la fiscalía tiene que dar a conocer”.

En torno a qué atribuye que Estados Unidos tarde en enviar la información a México, el jefe del Ejecutivo Mexicano, “no se está a lo mejor recabando la información, pero esperemos. Yo creo que en esta semana podría, hasta donde la ley lo permite, la fiscalía dar un primer reporte de su investigación, cómo va, eso sería muy bueno para bajarle a las especulaciones porque si no imagínese. Lo mejor es informar y no guardar nada, no ocultar nada”.

Aunque a su homólogo estadunidense, Joe Biden, le ha enviado recientemente una carta para quejarse del financiamiento de su gobierno a la organización civil mexicana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, no estimó enviarle también una comunicación para abordar el tema.

“No, porque está en investigación la fiscalía con el Departamento de Justicia. Cuando pasó lo del general Cienfuegos, dejamos pasar un tiempo porque estaban las elecciones”, además en torno a si sería necesario dirimir el asunto antes de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum contestó: “Si nos alcanza el tiempo lo vamos a hacer. Política, entre otras cosas, es manejo de tiempos y no podemos adelantar vísperas. Entiendo muy bien y admiro que ustedes quieran tener toda la información”.

Tampoco ha hablado sobre este tema con el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar. “Es buena la relación, pero tenemos que dejar de manifiesto, tener muy claro que tenemos que respetarnos”.

De asesinatos de personas en Sinaloa, que pudieran estar relacionadas con el caso, dijo que aún se investigan, “dos personas fueron asesinadas, se está haciendo también la investigación, la fiscalía. Nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa”, pues consideró que se ha mantenido cierta estabilidad.

“No ha habido confrontación de grupos, no es el caso de Guanajuato, o lo que recientemente pasa en Chiapas o en Zacatecas. Esto no se registraba en Sinaloa, esperemos que no pase a más”.

Llamó a que se mantenga la tranquilidad “y se piense en Sinaloa. No hay más que este caso”.

De los acuerdos que alcance el gobierno de Estados Unidos con los narcotraficantes que acepten ser testigos protegidos, consideró que esa práctica de ellos.

“Cada país tiene sus procedimientos, somos soberanos y si hay relaciones de complicidad, como ha sucedido entre delincuencia y autoridades, debe de castigarse a los responsables. También todo debe probarse porque si no un gobierno extranjero utiliza ese mecanismo para someter, chantajear, subordinar a otro gobierno y eso es intromisión eso es violación de la soberanía de los pueblos y de las naciones. Un poco lo que pasó cuando el general Cienfuegos”, dice.

“La Fiscalía está investigando y lo va a seguir haciendo y la fiscalía de México, tiene que dar a conocer cómo va esa investigación. Tenemos confianza en que se haga un buen trabajo y se informe”.

Dijo que en esos casos “no es nada más que ya un testigo protegido hizo una acusación y ya con eso se va a juzgar a alguien. Tiene que haber pruebas. No es al estilo Anabel Hernández. Es que me acusó de haber recibido dinero del narcotráfico pero no presentó ni una prueba nada, hasta público un libro creo que, 15 20 días antes de la elección. Y estoy esperando las pruebas”.

El presidente consideró hay mucha perversidad en el manejo de información y contubernio entre medios, agencias y gobiernos, por eso dijo que se debe tomar con precaución todo lo que se dice.