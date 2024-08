“La ley es clarísima”, dice Sheinbaum ante posturas contra la sobrerrepresentación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a las cúpulas empresariales y las organizaciones civiles que advierten sobre la supuesta sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados “no pedir que se viole la ley electoral ni la Constitución Política”, pues la legislación “es clarísima”.

En conferencia desde su casa de transición, advirtió: “aunque haya desplegados de quien quiera haber desplegados, el Instituto Electoral y el Tribunal no tienen más que cumplir la ley como viene, tal cual. No hay dobleces, es sencillamente lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley Electoral que le corresponde a cada quien”.

Tal fue la respuesta de la morenista a los desplegados emitidos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y la organización conocida como “Marea Rosa” que, por distintas vías, han pedido a las autoridades electorales no permitir la “sobrerrepresentación” de Morena y sus partidos aliados, PT y PVEM, en San Lázaro.

El mediodía de este lunes, Sheinbaum Pardo, apoyada por Citlali Hernández, actual secretaria general de Morena y futura secretaria de las Mujeres en el gobierno federal, dieron una interpretación, cual clase escolar, de lo que dicen los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de Procedimientos Electorales y la carta magna de México sobre cómo se deben distribuir las diputaciones plurinominales con base en los resultados de la votación.

Tras las matemáticas, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró:

“A todos aquellos que piden que el Instituto Nacional Electoral haga algo distinto a lo que dice la ley, ¡no se puede! porque la ley es clarísima, dice exactamente qué formula aplicar y cuántos diputados plurinominales le toca a cada partido político”.

Y ante las críticas, siguió: “y en todo caso están sobrerrepresentados los de minorías, porque tienen más diputados de los que ganaron, pero así está hecha la ley, así está construida la Constitución, hay una representación proporcional que favorece a las minorías”.

Cuestionada sobre si tal explicación era respuesta a los desplegados de los organismos empresariales mencionados, contestó:

“Sí, a todos los que, a la marea ¿cómo le dice Noroña?, al ‘suspiro rosa’, a quien quiera pedirle al Instituto Electoral o al Tribunal Electoral, cualquiera que sea, que no aplique la ley y la Constitución, está muy equivocado. Esto se llama Estado de Derecho, cumplir con la ley. Tons (sic) no pidan que se viole la ley o que se viole la Constitución. Es muy clara".

Empresarios críticos

Sheinbaum Pardo recordó que durante su campaña presidencial se reunió con varios grupos de empresarios a quienes decía:

“Claro que México requiere a los empresarios nacionales y que habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y habrá cosas en las que sí estemos de acuerdo y hay que poner las cosas en las que sí estamos de acuerdo para seguir trabajando. Y en las que no estamos de acuerdo, eso es parte de la democracia”.

La morenista dijo que respeta a los empresarios que no están de acuerdo con las propuestas del movimiento que representa, pero adelantó que “no pasa nada”, y argumentó:

“Primero, porque además va a seguir el Estado de Derecho, va a haber leyes, se van a cumplir las leyes como debe ser en cualquier país democrático. Segundo, porque no se ponen en juego las inversiones. Y tercero, porque vamos a tener un país todavía más democrático”.

Entonces, les reiteró: “Tienen derecho a no estar de acuerdo, lo que no está bien, creo yo, es decir que no se cumpla la ley. Le dicen al Instituto Electoral ‘no cumplas la ley, valóralo de una manera distinta’, pues ¿cómo?, si la ley es clarísima de cómo se calculan los plurinominales”.

Y cerró: “hay que cumplir con la ley, no tener preocupación de este nuevo sistema en nuestro país. Al contrario, darle la bienvenida a la democracia y seguir trabajando juntos. Eso no impide que sigamos trabajando en aquello que es para el bien de México”.