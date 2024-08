Sheinbaum: Con reforma judicial se respetarán derechos laborales y el PJF tendrá más autonomía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el paro de actividades que iniciaron este lunes miles de trabajadores de distintos niveles del Poder Judicial contra la reforma judicial, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, les reiteró que, en la iniciativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “se van a respetar todos los derechos laborales” y que, incluso, dicho poder tendrá “más autonomía”.

Así reaccionó este lunes en conferencia, ante la pregunta sobre la acción de los trabajadores:

“Lo hemos dicho varias veces, no van a alterarse los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, no se van a alterar. De hecho, en lo que presentan los diputados hay un transitorio que lo dice claramente, que se van a respetar todos los derechos laborales”.

La morenista respondió a quienes consideran que se pone en riesgo la carrera judicial: “la carrera judicial se va a respetar, pero en el caso de jueces, magistrados y ministros, la decisión final de quién es quién va a ser juez, magistrado o ministro, pues le corresponde al pueblo de México porque va a ser electo”.

Incluso, abonó al decir que “un secretario o secretaria de Acuerdos de un juzgado a veces trabaja más y nunca tiene las posibilidades de ser juez porque se asigna desde arriba. Ahora va a poder participar en la elección”.

Para abonar al argumento en favor de la reforma, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México destacó que la propuesta incluye “que se abra una convocatoria, que se inscriban, que haya requisitos para los que van a participar y que haya comités de selección que permitan ver quiénes pueden participar” en la votación.

La morenista insistió en desmentir la idea de que los jueces serán nombrados por Morena, pues habrá una convocatoria abierta, con requisitos y que se fortalecerá la Escuela Judicial.

“Es una propuesta, creo yo, muy completa”, insistió.

“Más autonomía”

En su argumentación para defender la iniciativa de reforma al Poder Judicial, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que lo que se quiere es “que haya un verdadero sistema de justicia en el país”.

Entonces, recordó algunos encuentros con empresarios que, en campaña, la cuestionaron sobre la intención de dicha reforma: “les decía que ahora va a tener más autonomía el Poder Judicial cuando se elijan a los jueces, los magistrados y los ministros, porque a un juez los va a elegir el pueblo, igual que a la presidenta, igual que al diputado, no los elige el Senado”.

Y siguió: “ahora quien va a decidir es el pueblo, entonces, en realidad van a tener r más autonomía, porque no va a ser, no le van a deber a alguien su espacio en la Corte o en una magistratura… No, se lo deben al pueblo”.

Por último, pidió a los críticos de la reforma no “tenerle miedo a la democracia, al revés”.