Sheinbaum defiende actuar de Ulises Lara por caso de Javier Corral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió al encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, al decir que “es una de sus atribuciones” el presentarse a diligencias ministeriales como lo hizo el pasado miércoles 14, cuando el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, iba a ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción de esa entidad; “no lo veo mal”, dijo.

La morenista negó que en ese acto insólito del funcionario capitalino en favor del integrante de su equipo de campaña haya habido conflicto de interés o privilegios.

Este lunes en conferencia en su casa de transición, Proceso cuestionó a la exjefa de gobierno de la CDMX si fue correcto que Lara López se presentara en el restaurante de la colonia Roma Norte a donde iba a ser detenido el expanista para “rescatarlo”, resguardado por decenas de elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) y grupos de choque. Ella contestó:

“Sí, él tiene, como representante de la Fiscalía, el derecho de presentarse en cualquiera de los casos. No conozco en particular por qué se presentó personalmente, pero vi su video posterior”. Se refirió a la explicación que, más de 12 horas después, dio el funcionario en un videomensaje en el que no se aceptaron preguntas de la prensa.

Sheinbaum Pardo siguió: “En el video explica claramente que no había una aprobación de colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México para la detención de Javier Corral; que lo que hubo, creo, que fue un papel que sellaron, pero eso no quiere decir que hayan aprobado la colaboración. Entonces, él frente a esta situación, decide apersonarse. No lo veo mal”.

-¿No es un conflicto de intereses, Doctora?

-¿Por qué? Es la Fiscalía.

La reportera remarcó que Corral Jurado es integrante de su equipo de trabajo -fue el encargado de los Diálogos por la Transformación en materia de combate a la corrupción-, que ella ha acusado que la acusación de peculado y corrupción es un tema de “persecución política” contra él y que la actuación de Lara López fue inusual. La próxima presidenta de México respondió:

“Pues alguna razón ha de haber tenido para hacerlo de manera personal, pero es legal lo que hizo. Malo, si hubiera sido algo que no fuera, que no estuviera dentro de sus atribuciones, pero está perfectamente dentro de sus atribuciones”.

-¿No ve privilegios hacia Javier Corral?, insistió la prensa.

-Pues está dentro de las atribuciones del fiscal o del responsable de despacho de la Fiscalía.

Se le insistió que “también así pasan miles de casos todos los días de ciudadanos y no llega el fiscal”. Ella reaccionó:

“Pues él tiene que decir cómo actúa en otras circunstancias, pero no hizo nada fuera de sus atribuciones. Si hubiera estado fuera de sus atribuciones, pues a lo mejor, ¿no?, pero no, es su atribución.

-Se dijo que fue rescate, que lo fue a rescatar.

-Pues está dentro de sus atribuciones el presentarse frente a una ilegalidad.

En la conferencia, Sheinbaum Pardo fue cuestionada si el intento de detener a Javier Corral, por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, afectará su relación con la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, que, de por sí, no es la mejor.

“En Chihuahua gobierna la gobernadora. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero a mí me toca también gobernar al pueblo de Chihuahua. Soy la presidenta electa, en su momento, la presidenta constitucional. Me tocará gobernar también al pueblo de Chihuahua. Entonces, todo lo que hagamos por el bien del pueblo de Chihuahua tiene que haber colaboración y coordinación”, aseguró.