Sindicato del PJF invita a no participar en el paro salvo que lo decreten juzgadores o el Consejo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) sugirió a sus agremiados a no participar en ningún paro de labores a menos que sea autorizado por los jueces, magistrados o el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

A través de un comunicado, el sindicato mayoritario del PJF advirtió que si no existe una determinación de la parte patronal para ir al paro, pueden ser sancionados y su defensa se dificultaría.

“Si no hay de por medio una suspensión de labores que proceda de la parte patronal (titulares o el Consejo), no la inicien porque ello dificultaría la eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal”, señala el documento.

Agregó que la suspensión de labores no es obligatoria, por lo que si no están de acuerdo con la misma y es decretada por la parte patronal, no se les puede obligar a participar en guardias de vigilancia bajo amenaza.

“Quien no esté de acuerdo con tal suspensión de actividades y tampoco desea participar, pero la patronal la decreta y se les obligue a participar en guardias de vigilancia con amenazas de descuento salarial y/o cubrir excesiva jornada y/o comisionarlos a distinto órgano o unidad administrativa, podrán hacerlo saber a esta representación sindical para proceder como corresponda, con la seguridad de que se guardará secrecía. “Nadie está obligado a pensar igual que otros y por tanto nadie tiene derecho a imponer su voluntad a otros, fuera de lo legal y menos por simple superioridad jerárquica; en todo caso, siendo respetuosos unos de otros y en la diversidad de pensamientos, de darse el paro o suspensión de labores decretado por la patronal, quien no esté de acuerdo, tampoco es conveniente exigir que se le permita laborar; máxime que no tendría obligación de cumplir con carga de trabajo en tanto prevalezca tal suspensión”, precisó la organización sindical encabezada por Gilberto González Pimentel.

El sindicato afirmó estar preparado para asesorar a cualquier agremiado que así lo requiera y les pidió a los trabajadores procurar tener a la mano su último recibo de nómina.

El pasado 13 de agosto el STPJF presentó una iniciativa de adición a la reforma judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que planteó la posibilidad de que los candidatos a jueces y magistrados federales que participarán para ser electos mediante voto popular, sean designados previo examen de oposición.

Este lunes desde las 00:00 horas, trabajadores del PJF iniciaron un paro de labores para manifestarse contra la propuesta de elegir mediante voto popular a los jueces y magistrados federales pues consideran que se afecta su derecho a acceder a uno de esos cargos dentro de la institución en condiciones de igualdad y bajo el esquema meritorio establecido por la carrera judicial.

Mientras tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) votará este lunes si decretará o no la suspensión de labores.