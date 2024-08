AMLO celebra que no se haya desatado la violencia en Sinaloa tras la detención del Mayo Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del proceso que Ismael “El Mayo” Zambada enfrenta en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en Sinaloa y Durango no se haya desatado la violencia.

El mandatario afirmó que “todos sabemos que se trata de grupos que llevan años dedicados a actividades ilícitas, son los más famosos, por decirlo de alguna manera, en el país y sin embargo aún cuando se trata un asunto delicado no ha habido confrontación entre grupos”.

Aunque el planteamiento fue sobre el impacto que podrían tener en México las declaraciones de “El Mayo”, el mandatario federal expuso que más del 50 por ciento de los homicidios en México se dan por enfrentamientos de bandas delictivas.

Por ejemplo del número de homicidios de este jueves, de 88 casos, 70 son atribuidos a la delincuencia organizada.

De ayer en estos delitos, en Sinaloa hubo dos casos y ninguno en Durango.

“Esto significa que no hay enfrentamientos y no lo deseamos”, celebró y de nuevo llamó a que no se caiga en actos violentos.