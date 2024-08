Destituyen a Cristina Niño de Rivera, directora de gobierno de Querétaro, tras “huir” de la oficina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes la Secretaría de Gobierno de Querétaro informó que esa dependencia había cesado su relación laboral con la directora de Gobierno, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, después de que ella misma difundiera un video en su cuenta de Instagram, en que el confesó haber “huido” de su oficina mientras algunos ciudadanos pedía cita con ella.

Niño de Rivera se filmó con su teléfono mientras conducía dentro de un vehículo. “Oigan, hoy hui de la oficina porque ya saben, es el último día para refrendar. Entonces todos de repente: ‘es que se me olvidó. Y es que el tiempo. Y por favor. Me comprometo. Y pues no, los requisitos con los requisitos”, explicó risueñamente sobre su escapada del trabajo.

“Pero me da mil risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy directora de Gobierno y me ven chiquita. El punto es que literal, no saben cuánta gente pasó enfrente de mí (pidiendo cita) y yo ahí a ladito, pero obvio nunca se imaginan una mujer joven”, dijo sonriente.

Ante la publicación de la historia en la cuenta de la ahora exfuncionaria, usuarios de redes sociales criticaron los dichos y acciones de Niño de Rivera:

“Pues la chiquita o joven (como ella se autonombro) era hace pocos años Priísta y de la nada ya es afín al Pan y pues resulta que es directora de Gobierno”.

Pues la chiquita o joven (como ella se autonombro) era hace pocos años Priísta y de la nada ya es afín al Pan y pues resulta que es Directora de Gobierno.... Ahí para que tome nota su jefe @caralcaraz , el cual pues tampoco da una. Los subordinados trabajan como lo hace el jefe?? — Adrian A Rivadeneira (@AdrianARivade20) August 1, 2024

“Una cosa es ser joven y otra es ser desconocida. Y si no la conocen es porque nunca hace nada”.

Una cosa es ser joven y otra es ser desconocida. Y si no la conocen es porque nunca hace nada. ?????????????????? — jalala ubuntu (@ErnaTercero) August 2, 2024

“Personas NO aptas para ningún puesto importante. Con todo se marean”.

Personas NO aptas para ningún puesto importante. Con todo se marean.



En todo gobierno, los empleados replican al inmediato superior. — Hanya Seorang Wanita (@LizzQro) August 1, 2024

“¿Éste es el perfil de gente que ocupa la Dirección de Gobierno en la Secretaría de Gobierno del Estado de Qro. @Makugo? Entre perfiles como el de @cninoderivera, así como el de @Luis_vegaricoy, el gobierno deja mucho que desear y agrava más el discurso de amiguismo y pago de favores”.

¿Éste es el perfil de gente que ocupa la Dirección de Gobierno en la Secretaría de Gobierno del Estado de Qro. @Makugo?Entre perfiles como el de @cninoderivera,así como el de @Luis_vegaricoy el gobierno deja mucho qué desear y agrava más el discurso de amiguismo y pago de favores — JL_JL (@JOSS_0L) August 2, 2024

De acuerdo con usuarios de X, la abogada supuestamente se pronunció ante las críticas. “Hice un comentario que se prestó a sacarlo de contexto”, pero ya no es posible verificar que el comunicado sea cierto, ya que Niño de Rivera cerró su cuenta en esa plataforma, al igual que en Facebook e Instagram.

Finalmente, la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emitió su comunicado al respecto, este viernes.

“Tras la difusión de material a través de redes sociales que involucra a la directora de Gobierno, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, se ha tomado la decisión de concluir con la relación laboral que mantenía con esta dependencia”.

La Secretaría, además, explicó que la medida fue tomada “congruencia con los valores y principios que rigen la administración pública del Estado”. La dependencia además reiteró que buscan mantener “altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura como lo marca el decálogo que rige a los funcionarios públicos de la presente administración”.