Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 2 de agosto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

- En medio del proceso que Ismael “El Mayo” Zambada enfrenta en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en Sinaloa y Durango no haya desatado la violencia. “Celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos, no hay violencia no se ha desatado la violencia”, dijo.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia sobre posible “secuestro” de narcotraficantes mexicanos por parte de Estados Unidos. “Yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes. Si a esas vamos nosotros podríamos ir también a hacer lo mismo… Claro que no, así no es, porque, ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos?”, cuestionó.

- López Obrador felicitó a Osmar Olvera y a Juan Manuel Celaya que obtuvieron medalla de plata en clavados, en los Juegos Olímpicos París 2024, “en una competencia muy cerrada”.

-Con la declaración sobre el ganador de las elecciones de Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se extralimitó, no actuó con imprudencia y fue un exceso, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

-Ante la advertencia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, en torno a riesgos por la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó: “¿Por qué se meten si es un asunto que tiene que ver con la Constitución?”.

- Por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el gabinete de seguridad a medios y a la ciudadanía mediante transmisión en vivo. Se conoció el informe de delitos y otros temas, entre ellos migratorio y del avance de sus reformas constitucionales.