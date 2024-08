“¿Por qué se meten?”: AMLO a relatora de la ONU por opinión sobre la reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la advertencia de Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, en torno a riesgos por la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó: “¿Por qué se meten si es un asunto que tiene que ver con la Constitución?”.

Ayer, la relatora de la ONU dijo que la reforma al Poder Judicial podría socavar la independencia de la judicatura mexicana si es aprobada sin cambios.

A través de un informe enviado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONUDH), Satterthwaite destacó que la reforma propuesta por López Obrador fue presentada en un contexto de constantes ataques e intimidación contra los jueces mexicanos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo derivados de las resoluciones que emiten.

Satterthwaite recordó que aunque los estándares internacionales no exigen un método específico de nombramiento de juzgadores, sí se exige que cualquier procedimiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individualidad y la imparcialidad subjetiva y objetiva, por lo que los Estados están obligados a tomar medidas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones y adoptar procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción de los mismos.

Quisiera señalar mi preocupación en relación con el paquete de iniciativas de reforma presentadas por el Ejecutivo, las cuales podrían socavar la independencia de la judicatura en #Mexico.https://t.co/sLhRiFupxF — Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) August 1, 2024

Al respecto el mandatario cuestionó: “¿Dónde está lo inconstitucional?, ¿dónde está lo ilegal?” y dijo que se trata de hechos elementales, “que no les guste a ellos... no sé a quienes representa, es problema de cómo las oligarquías en el mundo han ido controlando a todos estos organismos”.

Dijo que esos señalamientos no son para tomarse en serio porque México es un país independiente y no tienen validez porque está marcado en la Constitución.

“¿Por qué se meten si es un asunto que tiene que ver con la Constitución?, que establece que el Ejecutivo puede enviar iniciativas de ley para reformar la Constitución, si enviamos iniciativa para que a jueces los elija el pueblo” y por lo tanto el que va a resolver es el poder Legislativo.

Al inicio el mandatario mexicano consideró no responderle, “lo digo con toda transparencia y no lo hago porque ellos no actúan, estos organismos de la ONU, la ONU misma con responsabilidad”.

El presidente López Obrador reprochó que muchos conflictos internacionales se originan porque estos organismos no los atienden. “Problema que se soslaya estalla y hay demasiada diplomacia improductiva en la ONU y en todos los organismos, mucho turismo diplomático y esto es lo que sucede en estos casos”.