AMLO pide a “los cinco más ricos” de México opinar sobre Reforma Judicial y sobrerrepresentación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a “los cinco más ricos” de México, empezando por Carlos Slim, que le respondan si están a favor de que se viole la Constitución con la negativa de reformar al Poder Judicial y la virtual conformación de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados y si debe interpretarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresada por organizaciones empresariales.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional se mostró una lista, de acuerdo con Forbes, de 10 personas con más dinero en el país y que indica a los empresarios y a sus familias: Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Ricardo Salinas Pliego, Familia Bailléres, María Asunción Aramburuzabala, Familia Beckmann, Carlos Hank Rhon, Antonio del Valle Ruiz y Rufino Vigil González y Fernando Chico Pardo.

Pero sólo llamó a los primeros cinco a que le den respuesta porque “a lo mejor no está claro para las organizaciones. Me gustaría que se informe, los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso”.

Después de la exposición de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el mandatario federal propuso a esos cinco empresarios, “que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación (…) No está aquí en cuestión cómo tuvieron su riqueza”.

Agregó: “Aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico estado de derecho y que hagamos el compromisos de desterrar la corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión”, por el medio que ellos consideren.

Argumentó que se oponen quienes están en las organizaciones económicas, financieras y aunque no quiso generalizar “sería muy extraño, raro que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim, esté a favor de que se viole la Constitución, pero quiero su opinión porque ya nada de simulaciones. Ya basta de que tienen a las organizaciones en un parapeto”.

Fue enfático: “Carlos Slim quiero su opinión, no al presidente, al pueblo de México y no hace falta consultar abogados -él es muy inteligente, tiene juicio práctico, sentido común que a veces es el menos común de los sentidos- si está bien que a las organizaciones a las que él pertenece esté solicitando que se viole la Constitución, si eso es éticamente correcto. Si ese es el México que queremos para nuestros hijos, nietos. Que siga predominado el estado de chueco, de cohecho, no un auténtico estado de derecho”.

Aclaró que al mostrar la lista, “no todo el que tiene es malvado, no estamos en contra de que quienes con esfuerzo trabajo” han hecho su fortuna, sino está en contra de la corrupción.

“No hemos terminado de limpiar al país de corrupción. No, una pandemia, una peste y eso es lo que produjo el atraso y sufrimiento de millones de México, la corrupción. Y este es un caso emblemático muy importante porque durante todo el periodo neoliberal se aprobaron reformas a la Constitución, todas en contra del pueblo de México, para legalizar el saqueo”.

Y ahora que se quiere hacer una reforma para impartir justicia, se oponen no solo los legisladores, ahora también otros grupos, por lo que les pide responder y que se deje de presionar al Consejo General del INE, “porque tampoco estoy hablando al tanteo”.

Durante la conferencia se le comentó al presidente que Salinas Pliego ya había respondido, pero por la falta de claridad en el mensaje, al no especificar que le contestaba al mandatario y dado que el empresario publica mensajes en X todo el día, no se dio por respondido.

Así que lo llamó a que sea claro en el mensaje, si es que decide responderle.