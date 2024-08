“La ley no permite esos paros locos” en el Poder Judicial: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistió en que el desencuentro entre poderes fue por falta de pericia, diplomacia e inteligencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Esto luego de que es desde el 19 de agosto se diera a conocer el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), acción que, afirmó el legislador en el Senado de la República, la ministra presidenta de la SCJN lo hace como una estrategia política que está conduciendo a un camino sin retorno: “la ley no permite esos paros locos”.

“Yo creo que le faltó pericia, inteligencia, diplomacia a la presidenta de la Corte, la ministra Piña. Para mí eso faltó y el desencuentro se presentó desde los primeros días. Esto es consecuencia de esa crisis que ya propició y que ahora ella es la que conduce, orienta toda esta movilización y estos paros.

“Pero para mí es estrategia política porque no es otra cosa. Es una estrategia política que está conduciendo a caminos sin retorno, a callejones sin salida. Y están violando el principio de legalidad porque la autoridad no puede hacer nada que no le permita la ley. Y la ley no permite estos paros locos a los que están siendo sometidos los justiciable en el país”, enfatizó.