A la mayoría de los mexicanos no les va a importar el paro en el Poder Judicial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Integrantes del Poder Judicial que se van a paro indefinido actúan en la ilegalidad pero del gobierno hay respeto absoluto a su protesta, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “A la mayoría de los mexicanos no les va a importar”.

El mandatario aseguró que su administración no tiene ningún problema con la protesta, “nada más que queremos dejar de manifiesto que es completamente injusto el que se quiera sostener, porque va en contra de nuestro país y pueblo, que se quiera sostener un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz”.

Dado que ya no cuentan con injerencia en las mayorías del Legislativo, afirmó, a quienes dice se sentían dueños de México, ahora quieren mantener a sus representantes en el Poder Judicial, pero los llamó a no ocultarse.

“Y por eso la campaña que raya en lo absurdo. Le diría a los miembros más distinguidos, los más afortunados de estas organizaciones que se expresen, si quieren que se viole la Constitución, que no se oculten detrás de membretes porque tienen nombre y apellido. Pero que nos digan que no quieren vivir en un estado de derecho, verdaderamente si quieren seguir viviendo en un estado de chueco si quieren seguir promoviendo la corrupción (…) Es el momento de las definiciones. Nada de que la ley es la ley, quiero que se aplique en los bueyes de mi compadre”.

El presidente se quejó de que hablen de un estado de derecho, legalidad, confianza, división equilibrio de poderes, pero es “pura demagogia cuando lo que está detrás es mantener privilegios y seguir haciendo a un lado al pueblo”.

López Obrador aseguró que este poder que sirve a minorías, se notará “ahora que han decidido los del Poder Judicial irse a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar”.

De nuevo dijo: “Con toda franqueza y también respeto que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, magistrados y ministros en activo tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para los delincuentes de cuello blanco”.

Reiteró que hay un elemento que le pueden preocupar y se refiere a que no han resuelto el expediente de más de 25 mil millones de pesos en daño a la hacienda pública.

“Pero por lo demás no va a pasar nada”, aseguró.

Dijo que el tema de la sobrerrepresentación es ahora el motivo de unidad del bloque conservador y sus voceros y achichincles.

“Cómo están creando esta falacia, es una invención, al grado que quieren violar la Constitución para que no se lleve a cabo ninguna reforma a la constitución y en especial que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial porque es un poder tomado, secuestrado, al servicio de una minoría rapaz, de una mafia no sólo de la delincuencia organizada, una mafia fundamentalmente de los potentados, de los que we sentían los dueños de México. El Poder Judicial estaba al servicio de ellos, no está al servicio del pueblo, por eso el Consejo Coordinador Empresarial, los hombres y mujeres de negocio ¿Cómo se llama ahora? Consejo Mexicano de Negocios, las cúpulas, los que tienen los grandes despachos, los fiscalistaa para no pagar impuestos”.

En lo que a él corresponde, afirmó sentirse muy satisfecho porque si no planteaba esta reforma, se hubiera quedado como un florero de conciencia.

“Cómo fui presidente de México y me hice la vista gorda, me convertí en cómplice y dejé pasar todo lo que estaba yo constatando y no dije nada y no no hice nada por cambiar las cosas, me volví un encubridor (…) En el caso que se cometiera una arbitrariedad violatoria de la Constitución, algo extremo, yo me quedaría tranquilo: Ya hice todo, ya va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra. En su momento y de manera pacífica pero ya cumplí”, dijo.