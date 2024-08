Capitán Marcos reprocha gestión de AMLO: "tuvo el nacionalismo de cartón de Echeverría"

TUXTLA GUTIÉRREZ (apro).- Después de guardar largos silencios, el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Capitán Marcos ha lanzado varios comunicados este mes de agosto. En el último de ellos, difundido la noche de este martes, critica la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador la que está a punto de terminar.

En un comunicado que titula “El Viaje”, y que culmina con un “continuará”, Marcos realiza una descripción de las características del gobierno de López Obrador, a quien compara con varios de sus antecesores.

“Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto”.

¿Quién es? dice Marcos, al criticar “a la corte de aduladores de todos ellos”, los que señala, “solo cambian los presidentes, cambian las nóminas, pero lo del autoelogio y lo chillón, sí es parte del “estilo personal de gobernar”.

El jefe zapatista expone la adrenalina del poder. “Es como con la paga: no importa cuánto tengan, siempre quieren más. Embriaga y crea adicción. Claro, luego viene la resaca… cuando llega. En el largo y complicado viaje del gobernante, cualquiera que sea, lo que importa es el destino. Y, contra lo que se pueda pensar, el destino no es llegar a algún sitio. No, el destino es pasar a la historia como el brillante e histórico conductor que es el Supremo”.

Reflexiona sobre el quehacer de un gobernante: “Todas las mañanas, enciende el limpiaparabrisas del vehículo que algunos llaman todavía “Nación”. Aparta así la multitud de insectos y suciedad que se ha adherido al cristal. Que nada opaque o deforme su visión del camino, ni las letras doradas que habrán de enaltecer la historia patria o, mejor aún, la mundial".

“Que los insectos sean cadáveres y ausencias, no importa. Que la suciedad sea sangre y las rocas que arroja la realidad, tampoco. Que nada detenga su avance. Y cuando su turno al volante termina, ¿qué queda?. Porque a nadie parece importarle a dónde conduce esa carretera y, sobre todo, quién es el dueño del vehículo. Porque ¿no es él quien decide a dónde, con quién, a qué velocidad y con cuáles pasajeros se hace ese viaje?”.

Posdata de desbalance y la política realista

El líder zapatista critica la estrategia de la mal llamada oposición que está en contra “no a la sobrerrepresentación”. Afirma que los partidos de oposición, “no busca el inexistente, desde hace décadas, equilibrio de poderes, sino “elevar el precio de venta de sus decisiones en las cámaras”. Lo anterior agregó, forma parte de la “lógica de mercado”.

Marcos también opina sobre “la supuesta 'defensa' del Poder Judicial, no es sino una autodefensa”, ya que “los criminales tienden a unirse, cuando se ven amenazados". Aseguró que lo que está en juego, “no es la autonomía de los jueces, sino quién maneja el negocio de la compraventa de la justicia”.

“Los autores intelectuales de 'la unidad opositora' no explican el fracaso. Los errores los pagan otros, no ellos, así que no hay problema. La derrota de Bertha demuestra que el asunto no es de género ni de columnas de 'especialistas', sino de aparato. Y ése ya se los arrebató el oficialismo hace seis años seis”.

Dice Marcos que la oposición, “se quejaron, se quejan y se quejarán de lo mismo que practicaron por años: la mentira, la calumnia, el insulto, el ninguneo, el escupitajo mediático, el 'no presentar pruebas de lo dicho', el abuso de Poder en medios, el tribunal mañanero. Y de una plataforma informativa ridícula, como la que han construido en décadas. Chillones, pues. En plural”.

“¿En serio pensaron que personajes como Alito (Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI), los Chuchos y como se llame el presidente de Acción Nacional, ¿serían una opción elegible? ¿Qué las bobadas de Bertha 'jalarían' al electorado joven?.

Para el líder zapatista, la llamada oposición, “no supieron presentarse como opción de 'centro' (no sólo porque eso no existe, pero eso es otro tema), y tampoco como opción de derecha. Pero no se preocupen, eso de la ideología es eso, ideología. Y lo que importa es el negocio. Es decir, la política realista”..

Chalco

En otra “posdata de balance”, el capitán Marcos del EZLN dice: “no olvidar que Chalco, hace más de 30 años, era la joya emblemática de Carlos Salinas de Gortari y de su programa Solidaridad, antecedente intelectual y práctico de los programas de Bienestar. Con lo que ahora se padece en ese lugar, ¿dónde está Salinas de Gortari para dar cuentas? Los súbditos de hoy, ¿estarán para dar cuentas en las previsibles catástrofes en las que desembocarán sus megaproyectos del 'Bienestar'”?

Rememora: “Los opositores conservadores fueron 'adversarios'. ¿Y quienes se rebelan y resisten al sistema? Ah, ésos sí eran (y son) enemigos. Merecían y merecen la muerte, el desprestigio y el olvido. O todo junto. Por eso el olvido, la impunidad y la ignorancia frente al asesinato del hermano Samir Flores Soberanes y todos los guardianes de la Tierra asesinados, desaparecidos y encarcelados en la llamada 'revolución de las conciencias'”.

No importa el nombre, añadió, es lo mismo. “Basta una mirada serena para entenderlo. Claro, eso si se quiere entender y no sólo confirmar fobias y filias personales (gratuitas o pagadas)”.

Marcos sostiene que “en el oficialismo no todos son iguales, es cierto. Los hay criminales impunes, que ya lo eran en el PRI, el PAN, el PRD, el PT y el PVEM antes de brincar al oficialismo; o como el futuro encargado de Educación Pública. Y los hay quienes son simplemente estúpidos, como el paradójico Marx Arriaga”.

Señaló que “el error que se cometió antes del 'beneficio de la duda', se repite. Quienes nos criticaron por no apoyar y criticar el cambio de piel de la víbora, fueron los más ferozmente atacados por su defendido.

“Ahora lo vuelven a hacer, amparándose en que 'es mujer'. Hombre, mujer, otroa, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico. El oficialismo no busca apoyo, sino complicidad”.