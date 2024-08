Diputada de Morena se “rompe” al despedirse de AMLO y le dice “te amamos desaforadamente” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Te amamos desaforadamente ¡y hasta siempre, presidente!”, sollozó en tribuna la diputada por Morena, Erika Vanessa Del Castillo, por el próximo fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en la penúltima sesión de la Comisión Permanente, la diputada morenista resaltó los logros del presidente de la República, así como los de la autollamada cuarta transformación.

“Con el principio de no robar, no mentir y no traicionar, en la pasada elección se ratificó con el voto popular ‘pégele, a quien le peje’. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Peje. Cabecita de Algodón. Obrador. AMLO. Abuelito. Gran hombre. Presi. Amigo del pueblo. Te amamos desaforadamente ¡y hasta siempre, presidente!”.