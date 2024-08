Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 21 de agosto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-No importa cuánto dure el paro de los trabajadores del Poder Judicial y no hay ningún problema porque no son quienes atienden a la ciudadanía, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien también les aseguró que la reforma no les afectará a ellos, sino a la cúpula.

-La Presidencia de la República envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, un oficio para que ya resuelva el caso de Ricardo Salinas Pliego.

-Con la distribución de diputaciones plurinominales en la cancha del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador desconfió de que la cúpulas empresariales y de oposición “son capaces de todo” y pueden ejercer presión sobre los consejeros.