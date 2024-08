No importa cuánto dure el paro de los trabajadores del Poder Judicial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No importa cuánto dure el paro de los trabajadores del Poder Judicial y no hay ningún problema porque no son quienes atienden a la ciudadanía, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien también les aseguró que la reforma no les afectará a ellos, sino a la cúpula.

En torno al amago de que no concluirán el paro hasta que se detenga la reforma en el Congreso, indicó: “Primero, yo respeto su derecho a manifestarse, son libres independientemente de la normatividad porque la libertad es lo más sublime, es algo a que tienen derecho y además la libertad no se implora, se conquista. Eso que lo tengan muy claro”.

En ese punto recordó que los conservadores son hipócritas, les gusta el dinero y son autoritarios. “Todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, no convencer, no persuadir, sino destruir”.

El mensaje puntual que envió esta mañana el presidente López Obrador fue: “Libertad; no represión; tres, información de que en vez de perjudicarse se van a beneficiar; y que el asunto es con los de arriba; y cinco que se los digo porque luchamos durante muchas años contra el régimen, tengo alguna experiencia en esto”.

Enseguida afirmó que “no pasa nada con su movimiento”.

-¿No importa cuánto tiempo vaya? ¿Y la población?

-No importa porque ellos no atienden a la población. Yo les diría que al contrario, si los jueces no están, los magistrados, ministros no están en activo, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel.

Aunque ministros de la Corte y magistrados electorales no están dentro del paro, el mandatario enfatizó: “Sí, pero de todas maneras como los trabajadores son los que hacen las cosas, ahí vamos de gane”.

Recordó que cuando fue dirigente opositor “yo ansiaba que se terminara el periodo ordinario en la Cámara de Diputados y que se fueran. Descansaba cuando no estaban en sesiones porque no aprobaban nada bueno para el pueblo. De repente ya a punto de cerrar el periodo venía una iniciativa para ampliar las concesiones de la autopistas 20 años más, a horas de que se cerrara el periodo. Y la minoría en ese entonces nuestro movimiento protestando, pero cómo y mayoriteaban y ampliaban 20 años más las concesiones”.

Por lo que los "sabadazos" de ahora en el Poder Judicial eran lo mismo en el Legislativo, por ejemplo cuando aprobaron el Fobaproa el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Ahora con el Judicial, “si van a estar en huelga no hay ningún problema”.