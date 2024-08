AMLO descarta pedir que descuenten el sueldo a trabajadores del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El gobierno federal no pedirá que se descuente salario por los días que los trabajadores del Poder Judicial se mantienen en el paro contra la reforma, le corresponde al Consejo de la Judicatura, pero el llamado es a que recapaciten, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial, quien tiene que ver eso, a quien le corresponde atender este asunto es al Consejo de la Judicatura y tengo entendido que se reunieron ayer y no llegaron a nada porque la presidenta del Consejo es la señora Piña, por eso hace falta la reforma, porque el órgano encargado del comportamiento de jueces, magistrados, es dominado por la Corte. No es un órgano independiente”.

“Mi opinión es que no se les impida la libertad de manifestare, porque si no van a poner el grito en el cielo y nos van a acusar de represores. No, no, no”, afirmó.

Tampoco es necesario prohibir esos actos.

“Yo estoy a favor de los trabajadores de que se manifiesten libremente, nada más que ellos apliquen el método de la autocrítica y que no caigan en la autocomplacencia y no se dejen manipular, porque no hay nada en la iniciativa en la reforma que les afecte. De todas formas, tienen todo el derecho de manifestarse.”

Dijo que si algo se afecta en torno a la suspensión de pagos, si es necesario lo corregimos, no no, es que también los servidores públicos tienen que actuar así por su responsabilidad, pero en este caso, la libertad. Yo mejor hago un llamado a que lo que se están manifestando recapaciten, o sea, que entren en razón, no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses que presenten específicamente por qué ellos están en contra”.