Así reaccionó Sheinbaum a la investigación de la FGR por caso Mayo Zambada y "Chapito"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Todo el mundo tiene derecho a un juicio”, aseguró la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, a propósito de la solicitud de orden de aprehensión que prepara la Fiscalía General de la República (FGR) contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, por el presunto secuestro de Ismael Zambada “El Mayo”.

La morenista dio el visto bueno a la FGR por su decisión sobre el tema, que, prácticamente, sigue la versión de “El Mayo” en el sentido de que fue secuestrado por el hijo de “El Chapo” para ser entregado en Estados Unidos.

“Es la decisión de la Fiscalía. Yo creo que, más allá del personaje, el tema es lo que dice la ley, ¿no?. Tons (sic), finalmente, nadie puede ser detenido si no hay una orden de aprehensión o contra su voluntad; pero la Fiscalía está definiendo”, aseguró en conferencia este jueves.

Según Sheinbaum Pardo, “si se acusa a alguien de narcotraficante u homicidio, entonces le corresponde a la Fiscalía la detención. Es lo que está encontrando la Fiscalía y es importante siempre que se aclare y que quien es culpable, pues es culpable”.

La prensa le preguntó si mantenía su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según la carta que supuestamente hizo pública “El Mayo”, estaría en la reunión que le prometieron a éste y por la cual aceptó ir con Guzmán López.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México aclaró que fue la Fiscalía de Sinaloa la que habría dado una versión distinta sobre los hechos.

“Fue la Fiscalía de Sinaloa, ¿no? No fue él quien dijo qué pasó. Y entiendo que renunció la fiscal por haber, pues no le pongamos un calificativo, pero haber dicho una versión que, en realidad, no era la que correspondía. La Fiscalía que siga este proceso”, reiteró.

Tras unos segundos de reflexión, la morenista añadió: “puede resultar polémico, ¿no? Evidentemente por las características del personaje, pero finalmente, todo el mundo tiene derecho a un juicio. Y la Fiscalía, pues hay que esperar a ver cómo sigue esto”.

El pasado 10 de agosto, cuando se difundió la supuesta carta de “El Mayo” Zambada, la entonces virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron una gira a Sinaloa, donde le dieron el respaldo al gobernador Rocha Moya, en medio de la polémica.

Apenas dos semanas después, ambos regresarán a esa entidad para inaugurar una obra de infraestructura.