Denise Dresser sale de “La Hora de Opinar” debido a un "proceso de reestructuración" en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Los ciclos se acaban, pero las luchas no”, dijo la analista Denise Dresser, quien confirmó su salida del programa transmitido en Foro TV “La Hora de Opinar”, conducido por Leo Zuckermann.

“Hay destituciones que son como una medalla de honor, y esta es una de ellas”, declaró en un video.

Agradeció el espacio a Zuckermann y a todos los que hicieron posible su participación dentro de este programa de Televisa, a quien reconoció la apertura democrática.

“Entré a Televisa y al programa, cuando por fin, después de muchos años, se logró la apertura democrática de los medios”, dijo.

Tras 14 años de participación en el programa, la politóloga dio a conocer que su salida se debió a un proceso de reestructuración frente al nuevo contexto político al que se enfrentará México, con la llegada de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum.

Dresser se mostró esperanzada en que la persona que ocupe su lugar se mantenga independiente en lo intelectual, con una vigilancia estricta en el poder, exponga la corrupción, denuncie el amasiato entre el poder político y económico, defienda la libertad de expresión, y denuncie la injusticia.

Informó que su salida del programa no la pone fuera de la discusión, ya que se mantendrá activa en sus redes oficiales de Instagram, TikTok, Facebook y X.

Me han notificado que ya no estaré en “La Hora de Opinar” de @Foro_TV y @Televisa



Aquí mi posición pública al respecto.



Los espacios se cierran pero las causas y las luchas no se acaban. pic.twitter.com/XpVHRZbPz2 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 22, 2024