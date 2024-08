Dictamen de la reforma judicial tendrá cambios, dice Monreal a Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtiera que la reforma al Poder Judicial, sobre todo la elección de jueces y ministros, pone en riesgo la relación comercial con Estados Unidos, el senador Ricardo Monreal, aseguró que habrá más reformas al dictamen propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras salir de una reunión en la casa de transición de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el senador Ricardo Monreal, también dijo que respeta la opinión del embajador estadunidense, pero no la comparte, por lo que compartirá fragmentos en donde se menciona que no sucederá su preocupación.

“Primero, es una opinión que yo respeto, no la comparto. Creo que no ha leído completa la reforma. Es amigo mío y le voy a mandar los fragmentos, los párrafos, los artículos que garantizan que no sucederá lo que es su preocupación.

“Hubo cambios y a partir del 26 se iniciará la discusión y el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo creo que todavía va a haber reformas. Por ejemplo, estoy seguro que se va a incorporar un párrafo sobre los jueces sin rostro o jueces sin identidad en el caso de delitos cometidos por la delincuencia organizada para garantizar la vida de los juzgadores y de sus familias. Por ejemplo eso y algunas otras también se van a incorporar seguramente”, detalló.

El legislador morenista respaldo la respuesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum que afirmó, por medio de sus redes sociales, que en 43 estados del país estadunidense se eligen jueces por voto popular, asimismo, el senador subrayó que el actual gobierno no cree en injerencias externas de la formación del sistema normativo mexicano.

“Creo que cambió mucho su opinión de hace unos meses a la de ahora. Y en Estados Unidos, por cierto, en la mayor parte de los estados, los jueces se eligen. Incluso en algunos estados y provincias se eligen hasta alguaciles y jefes de gobierno. Nosotros vamos a profundizar la vida democrática en el Poder Judicial y este tipo de manifestaciones, de opiniones, las inscribimos en eso, en una opinión.

“Nosotros vamos a seguir defendiendo la autonomía de nuestro país. No creemos en injerencias externas en la formación y construcción de nuestro sistema normativo. Nosotros no admitimos ni aceptamos ningún tipo de intervención en la redacción de nuestras leyes, como tampoco intervenimos en la redacción de sus leyes, ni tampoco aportamos propuestas a su sistema jurídico”, resaltó.