Xóchitl Gálvez acusa al INE de poner “trabas” a impugnaciones por la sobrerrepresentación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) avalará oficialmente la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados, la senadora Xóchitl Gálvez acusó que el instituto electoral puso trabas para que los ciudadanos no impugnen la decisión.

En sus redes sociales, la excandidata presidencial pidió a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei que abra las oficinas del instituto electoral para que los ciudadanos puedan presentar sus impugnaciones.

“Nos quieren poner trabas, pero no nos vamos a dejar; a raíz de que anunciamos que en caso de confirmarse la agandalle presentaríamos un juicio ciudadano, muchas personas me han llamado para decirme que las oficinas distritales del INE no estaban abiertas para recibir estos documentos.

“Este mensaje es para la consejera presidenta Guadalupe Taddei para que instruya que este fin de semana se abran las 300 juntas distritales, las 32 juntas locales, para que los ciudadanos puedan presentar sus juicios de impugnación, deben de dar atención, es su obligación”, pidió.

En otro video, la todavía senadora del PAN afirmó que Morena y sus aliados se están robando 10 millones de votos, por lo que presentará un juicio ciudadano y explicó los pasos a seguir para presentar las impugnaciones ante el INE,

“Morena y sus aliados nos están robando casi 10 millones de votos. Es momento de actuar. Presentemos un juicio ciudadano. Las acciones que vamos a tomar para evitar esta sobrerrepresentación en el Congreso son las siguientes:

“Uno, descarga el documento que aparece en la liga que te adjunto aquí abajo. Dos, imprímelo. Tres, pon tu nombre y fírmalo. Cuatro, llévalo a una junta distrital federal o local. Aquí abajo te dejo las direcciones donde lo puedes entregar. Que quede claro, debe valer lo mismo el voto por Morena y sus aliados y de quienes elegimos otra opción. El momento es ahora”, explicó.