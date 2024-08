Modernización del puerto de Guaymas es posible por el combate a la corrupción: AMLO

SONORA (apro).- El presidente de la República, acompañado de la presidenta electa, el gobernador de Sonora y el secretario de Marina, inauguró este viernes 7 obras en el Puerto de Guaymas que tienen por objetivo mejorar las condiciones para la industria y el turismo. Se trata de una “modernización” que fue posible gracias al combate a la corrupción, aseguró AMLO.

“Nosotros siempre sostuvimos eso, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Cuando el pueblo decide que lleguemos a la Presidencia (me doy cuenta de que) me quedé corto, me quedé sorprendido por la corrupción que imperaba”, dijo, y puso como ejemplo de su política la desaparición del estado mayor presidencial, la prohibición de la condonación de impuestos y el uso del dinero presuntamente ahorrado por erradicar el huachicol para construir la refinería Dos Bocas.

Las obras inauguradas son 7: la modernización de tres tramos de la carretera Guaymas-Chihuahua, mismos que suman 47.5 kilómetros y que habría generado 370 empleos, la construcción de un muelle de usos múltiples para el manejo de carga contenerizada, carga general y de vehículos, un almacén de minerales a granel de 10 mil 500 metros cuadrados, un sistema de vías férreas al interior del recinto portuario para hacer eficiente la carga y descarga, la construcción del patio de la marina turística que ahora cuenta con asfalto y espacio para almacenar vehículos de importación y exportación, la rehabilitación de la avenida Aquiles Serdán y la remodelación de la Plaza de los Tres Presidentes.

Sheinbaum, continuidad

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que estos trabajos forman parte del segundo piso de la cuarta transformación, motivo por el cual anunció la entrega de un terreno a la Secretaría de Marina para continuar con ellos.

“Hay un terreno en Empalme que le pertenecía a ferrocarriles nacionales. Ese terreno, lo anuncio de una vez, se lo vamos a dar a la Secretaría de Marina para que pueda continuar el puerto de Guaymas, pero con un agregado: porque, así como el presidente hizo los programas sociales, también recuperó ferrocarriles, los trenes para los mexicanos en el sur, ahora nos vamos a ir para el norte. Vamos a traer el ferrocarril hasta Nogales”, dijo.

El Almirante José Rafael Ojeda Duran, titular de la Semar dijo que “el futuro de México está en el mar”: “Somos un país bioceánico con un enorme potencial marítimo. Por ello nuestro señor presidente, acertadamente, se propuso impulsar el sector marítimo nacional”.

Dentro de la misma gira, fue reinaugurado el Aeropuerto de Guaymas, ante lo cual, aseguró el gobernador del estado, se esperan beneficios para la población a partir del aumento del turismo que a su vez tendría que generar empleos bien remunerados en la localidad.