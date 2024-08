Madre buscadora sufre robo, pese a ir escoltada por guardias de la FGR (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales circula un video tomado por un automovilista varado en el kilómetro 231 de la carretera Córdoba-Mendoza, en el que se aprecia cómo hombres armados despojan a personas de su camioneta, y cómo tras la impresión una de las víctimas se desvanece sobre el asfalto, misma que después fue asistida por un hombre que viajaba en otro automóvil.

La mujer es Araceli Salcedo Jiménez, madre de Fernanda Rubí Salcedo, desaparecida el 7 de septiembre de 2012, en Orizaba, y fundadora del Colectivo de Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, y desde hace un año integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En entrevista, Salcedo Jiménez explica que las imágenes fueron tomadas el sábado 24, alrededor de las 13:30 horas, cuando ella, su hijo, su nuera y tres de sus nietos, de 10 y 8 años y 10 meses, viajaban rumbo a la Ciudad de México para ser internada en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), donde recibiría un tratamiento por el cáncer que padece.

La activista, quien desde hace varios años cuenta con guardias proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) por las amenazas que ha recibido, denunció la violencia y la impunidad que se mantiene en Veracruz, pese a la presencia de retenes de Guardia Nacional en la entidad gobernada por Cuitláhuac García, y que será relevado por Rocío Nahlé, ambos militantes de Morena.

“El asalto nos pegó más porque ayer fue cumpleaños de Rubí, y también porque vuelves a vivir la violencia, la omisión de las autoridades, no puede ser haya tantos videos de gente que asaltan en ese punto, que haya un retén de la GN a kilómetro y medio y que no pase nada”, dice Salcedo Jiménez a Proceso.

Indignada, cuenta que en el retén de la GN los agentes le dijeron que un día anterior en el mismo punto robaron cinco camionetas.

“No puede ser que los de la GN tengan el registro que un día anterior se robaron cinco camionetas y no tomen medidas, que nomas estén en el retén sin auxiliar a la gente. ¿Están ahí para tomar nota de lo que se roban o están coludidos con los que roban?”, cuestiona Salcedo, cuya familia ha sufrido cuatro robos de vehículos con violencia en el último año.

Narra que cuando se acercaban al punto donde ocurrió el asalto, un tráiler los rebasó y de lejos vieron cómo se detuvo ante un retén de hombres armados, encapuchados, con equipo táctico y con ropa camuflajeada.

Araceli Salcedo pensó que los hombres armados iban por el tráiler, pero cuando su hijo que manejaba la camioneta Honda CR-V, negra modelo 2024, advirtió que corrían entre los carros hacia ellos, decidió manejar en reversa, pero se topó con la patrulla que conducía no de los guardias de seguridad que los acompañaba que estaba parada por el tráfico.

“Mi hijo vio que le quitaron al escolta su teléfono celular y su radio, afortunadamente no le vieron el arma, porque tal vez habría sido más grave el problema, de ahí los hombres armados nos rodearon y nos encañonaron.

“Yo creo que cuando empezamos a subir las Cumbres (de Maltrata) radiaron la camioneta, porque el hombre que me encañonaba a mí, gritaba a alguien por radio, ‘¡Güey, traen niños, trae niños!’, no oía que le contestaban y mi hijo alza las manos y le decía, ‘por favor traigo a mi familia, a mis niños’.

“Nos pidieron nuestras carteras y celulares, y me dio tanto coraje ver que un tipo armado le arrebató a mi nieto de 10 años un Nintendo, cómo puede un hombre sin escrúpulos hacer eso amenazar a un niño asustado de ver cómo su padre era encañonado”, cuenta.

Araceli Salcedo narra con detalle el momento en que fueron despojados de su vehiculo:

“El que estaba a mi lado me grita ‘¡Bájate, perra, a la chingada, a la verga!’; mi nuera es la primera que abre la puerta de atrás y baja a los niños, el mayorcito logró sacar tres pañalitos para su hermanito, después bajé yo, pero me quedé parada esperando a mi hijo, que le rogaba al que le apuntaba que le dejara sacar la pañalera de su bebé, pero no le dejaron hacerlo.

“Nos gritaban que nos fuéramos, y empezamos a caminar hacia atrás, en eso, no podían prender la camioneta y se querían llevar a mi hijo, yo empecé a gritar que a mi hijo no, y él les indicó cómo moverla”, rememora entre lágrimas la buscadora.

Segundos antes de que se llevaran su vehículo, Salcedo se desvaneció, y fue levantada por el escolta, que ya había subido a su nuera y a sus nietos a la patrulla, para continuar su camino hacia la Ciudad de México, pasando un primer retén de la GN, a kilómetro y medio y a uno más a un segundo retén donde los esperaba el comandante de los escoltas que iba en la vanguardia.

El comandante vio pasar la camioneta y advirtió que no era Salcedo ni su familia quienes la tribulaban, por lo que alertó a miembros de la GN para que la siguieran, mientras esperaba al otro escolta y a la beneficiaria de las medidas de protección.

Pese a la persecución, la GN no logró alcanzar a quienes se robaron la camioneta del hijo de Salcedo.

“Primero vino la tristeza por lo que tuvieron que vivir mis nietos, por el miedo y la impotencia que pasamos ver que todo mundo veía y nadie nos ayudaba, un trailero que estaba viendo me decía con las manos que tuviera calma.

“Después vino el coraje porque a pesar de la presencia de la GN ocurren estas cosas y que no hayan alcanzado la camioneta. No entiendo cómo es que si mi hijo se quedó con la llave (de sensor presencial) de la camioneta, que según dicen que, al no detectar el sensor, no pudo avanzar más de 15 kilómetros. Te da qué pensar. ¿Están coludidos o qué está pasando?”, reflexiona.

Araceli Salcedo notifico lo ocurrido a las autoridades de la FGR, del Mecanismo de Protección de Personas Periodistas y Defensoras, así como a Fiscalía de Veracruz.

Se trasladó a la CDMX con el apoyo de los escoltas de la FGR, donde interpuso una denuncia por el robo a mano armada del vehículo donde viajaba, una camioneta Honda CR-V Touring CVT modelo 2024, con placas de circulación YVV620-B, del estado de Veracruz.