Desde el Ángel, trabajadores del PJF anuncian impugnación contra la reforma judicial (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En cuestión de dos horas, más de 5 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), jueces, magistrados y ciudadanos ocuparon las escalinatas del Ángel de la Independencia y desde ahí anunciaron que impugnarán la reforma judicial que fue aprobada la tarde del lunes en comisiones de la Cámara de Diputados.

A eso de las 19:00 horas los manifestantes, la mayoría de ellos uniformados con playeras y gorras que los distinguían como personal del PJF, eran tantos que ya no permitieron la circulación en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma.

En la escalinata del Ángel de la Independencia colocaron velas artificiales, con algunas de ellas formaron las siglas “PJF”. Con los ánimos en alto por la presencia de trabajadores de los 32 Circuitos del país, los asistentes comenzaron a mostrar sus pancartas contra la reforma, tocar tambores y trompetas al ritmo de diversas consignas.

“Circuitos unidos, jamás serán vencidos; Circuitos unidos, jamás serán vencidos”, gritaban algunos.

“El Poder Judicial no va a caer, no va a caer; el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, cantaban otros tantos.

Todos esperaban a la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), mientras comenzaron a llegar personajes como la senadora Xóchitl Gálvez, el excandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, y el exdiputado Fernando Belaunzarán.

“México, escucha, esta es tu lucha; México, escucha esta es tu lucha”, vitoreaban.

La mitad de la glorieta del Ángel estaba completamente llena. La mayoría de los asistentes alumbraban la columna de la Independencia con sus velas artificiales, algunos con velas de cera.

Aunque la lluvia amenazó con disolver la protesta, al final el clima fue benévolo a los integrantes del PJF que ondeaban banderas de México.

Un pequeño grupo encabezado por una batucada decidió recorrer la glorieta, algunos automovilistas molestos protestaron con sus bocinas, otros animaban a los manifestantes quienes se mantuvieron a la orilla del Ángel y no claudicaron en su pequeño recorrido hasta regresar al punto de partida, de frente al mausoleo.

Un vendedor ambulante aprovechó la ocasión para vender velas artificiales a quienes no iban preparados. Inició con una bolsa de 100 ejemplares que ofreció desde las 19:00 horas con precios de 15 a 20 “según se dejen”, contó a Proceso.

Media hora después, el hombre rascaba en la bolsa para sacar las últimas 20 velas que le quedaban para terminar su vendimia.

“No todos los días hay esto, unos días estás arriba y otros, abajo, ¿qué no?”, refirió sonriente.

“Va a caer, va a caer, la reforma va a caer; sin Poder Judicial ¿quién te va a amparar?, continuaban los gritos.

La aprobación, “una burla”

Minutos después de que la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma judicial, Juana Fuentes, directora de la Jufed, quien por la mañana anunció un último intento por entablar diálogo con los legisladores, calificó el hecho como una burla.

“Se han olvidado del pueblo y únicamente han utilizado la palabra para cumplir sus caprichos”, dijo.

“Hoy nos cerraron la puerta nuevamente… Si el diálogo no se abrió, aquí estamos, fuertes, fuerte Poder Judicial”.

Después de la directora de la Jufed, Patricia Aguayo, representante de los trabajadores del PJF, anunció que buscarán a los legisladores de la oposición para impugnar la reforma judicial.

“A pesar de que hace un momento la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación, sabemos todas las irregularidades que han cometido para resolver este asunto de la manera más rápida y más inmediata con la finalidad de entregarle su regalo de despedida al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sin embargo, todas esas irregularidades se van a impugnar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a hablar con los diputados y senadores de la oposición y conjuntamente vamos a llevar a cabo todas las acciones legales nacionales e internacionales, esto no se va a quedar así”, enfatizó.

La juez Lucero Alba de Peña pidió a sus compañeros guardar un minuto de silencio para pedir a la virgen de Guadalupe que ayude al Poder Judicial y a que México no caiga.

Posteriormente, los trabajadores entonaron el Cielito Lindo. Al término volvieron las consignas de protesta:

“No pasarán, no pasarán, no pasarán; México, despierta, la dictadura está en la puerta; México, despierta, la dictadura está en la puerta”.

La juez Juana Fuentes pidió a los asistentes cerrar el evento entonando el himno nacional.