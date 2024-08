Diputada independiente acusa violencia política de Morena: “Han hecho de mi vida un infierno" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras los legisladores se ponían de acuerdo en Comisión de Puntos Constitucionales para la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, la diputada Susana Prieto, entre lágrimas y a gritos acusó que no la dejaron participar en el debate porque no pertenece a ninguna fracción parlamentaria.

Durante su reclamo, la legisladora dijo que está “hasta la madre” y acusó que los legisladores de Morena han hecho de su vida “un infierno” luego de renunciar a ese partido por defender los derechos de los trabajadores.

“Entonces ellos me quieren obligar, obligar a que yo me afilie a otro partido político o que me vaya a otra facción parlamentaria para poder hacer uso de la palabra. Me quitaron. Me dijo Juan Ramiro Robledo que fuera a la JUCOPO a poner mis intervenciones.