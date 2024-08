Es truculento que Tomás Zerón diga que Peña Nieto fabricó la "verdad histórica": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Es truculento que Tomas Zerón insista en que fue el expresidente Enrique Peña Nieto quien fabricó la “verdad histórica”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador; también le reiteró que se entregue a las autoridades mexicanas y ratifique esa declaración.

Este lunes se dio a conocer que Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) reveló que el artífice de crear la llamada "verdad histórica" en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue el expresidente Enrique Peña Nieto.

En torno a si hay elementos para llamar al expresidente Peña Nieto a declarar por el caso, el mandatario aseguró que es un asunto que “depende de la fiscalía”.

El presidente refirió que muchos de los señalamientos en contra de la actual investigación del caso Ayotzinapa, es “todo con el propósito de insinuar de que yo protejo al licenciado Peña Nieto. Yo no protejo a nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero al mismo tiempo actuamos con apego a la verdad proque no vamos a utilizar chivos expiatorios o a caer en lo que antes aplaudían los medios: lo espectacular”.

Afirmó que “ayudaría mucho que él viniera a declarar y a asumir su responsabilidad porque tiene acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura o él los coordinó, a los torturadores para que declararan lo que le convenía al gobierno.

Dijo que si Zerón declara que recibió instrucciones, como se indica en la declaración, “que lo dé por escrito y que se entregue a la autoridad, el que nada debe nada teme, para qué se va a Israel a protegerse”.

Recordó que ha enviado dos cartas a primeros ministros de Israel para que envíen a Zerón de vuelta a México, “cómo va estar Israel protegiendo a quienes son presuntamente responsables de actos de tortura, de violación de derechos humanos de jóvenes y sin embargo no ha habido respuesta. ¿Por qué se le protege en Israel al señor Zerón?”.

Dijo que si se lo declaró también al exsubsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, “que venga y que lo ratifique en la fiscalía” y dado que estos señalamientos ya se encontraban en la investigación de la Covaj, el presidente dijo que “puede ser que esté y por eso la fiscalía responsabilizó al ex procurador, a Zerón y a otro (…) La fiscalía decidió que el fiscal (Jesús Murillo Karam) se había culpado.

“La llamada verdad histórica, para hacer eso recibieron órdenes, en la declaración de Murillo Karam dice que fue él el que tomó la decisión”, y de nuevo reprodujo un video donde el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hace ese señalamiento.