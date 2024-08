Ayotzinapa: Padres de los 43 piden llamar a declar a Peña Nieto tras declaración de Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras que para el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, las declaraciones de Tomás Zerón de Lucio sobre la fabricación de la “verdad histórica” en reuniones encabezadas por Enrique Peña Nieto, no son suficientes para llamar a declarar al expresidente, para la defensa de las madres y padres de los normalistas se debe tomar con mucha seriedad.

Previo a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Vidulfo Rosales, abogado de familiares de normalistas desaparecidos, afirmó que “si Tomás Zerón está diciendo que es un actor clave, que él fue uno de los artífices de la verdad histórica, que a él le encargaron edificar esa investigación, pues si él dice que le dieron órdenes creo que es importante, se debiera tomar con suma seriedad esa declaración que hizo”.

Añadió que “no en vano Alejandro Encinas en su segundo informe también ya lo delineaba, ya lo ponía sobre la mesa. Yo creo que aquí nadie está, no hay excepciones en la investigación. Si hay una línea, si hay datos de prueba que indican una probable en irregularidades en la investigación, en encubrir, yo creo que deben ser investigados. No porque sea expresidente de la República no se le va a tocar”.

En torno a si van a plantear este tema en la mesa con el presidente, Rosales expuso que “honestamente vamos a ver qué es lo que hay, para nosotros estas reuniones con el presidente están llegando a su término, no hemos visto nosotros que haya algo diferente, siempre es la misma narrativa, siempre es este complot de organizaciones extranjeras, de organizaciones de derechos humanos, este golpeteo sin sentido”.

El abogado expuso que esperarían que haya avances en temas como las declaraciones de Tomás Zerón, del caso de José Ulises Bernabé, los 17 compañeros que fueron trasladados de barandillas, qué avances hay de los que fueron ingresados al 27 batallón de infantería o los 800 folios que el Ejército no ha querido entregar, los cuales tampoco se han abordado en estas reuniones, “porque salen a relucir otras cosas tangenciales que no tienen que ver con la investigación”.

“Entonces vamos a oír si es más de lo mismo hoy que nos van a dar, pues entonces se estará evaluando con las madres y padres la pertinencia o necesidad de seguir o no en las reuniones, si no pues ya mejor esperamos al próximo gobierno, para qué nos desgastamos”.

Consideró que “hay muchas posibilidades de que sea la última (reunión con el presidente López Obrador), pero dependerá hoy, si hoy no hay datos de líneas de investigación fundamentales que haga necesario continuar dándole seguimiento pues vendremos a otra reunión y si no lo veo difícil”.

Antes de las madres y padres a Palacio Nacional entró Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (Ueilca) quien declaró que lo dicho por Zerón, prófugo en Israel: “Eso es solo una expresión de una persona que está involucrada en los hechos y que está huyendo, así que no es suficiente, claro que no” para llamar a declarar al expresidente Peña Nieto.