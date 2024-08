Decepcionados, los padres de los 43 normalistas ponen fin al diálogo con AMLO (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con un sabor amargo y decepción, madres y padres de la mayoría de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos dieron por concluido el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un mes de que se cumplan diez años de la noche de Iguala.

Al no encontrar soluciones, respuestas a sus peticiones ni indicios importantes para saber dónde están sus hijos, salieron de la que consideraron la última reunión con el jefe del Ejecutivo Federal, quien deja el cargo en 34 días.

Joaquina García Velázquez, madre de Martín Getzemani Sánchez García, declaró al salir de Palacio Nacional:

“Es un sabor amargo de no saber nada, pero pues aquí vamos a seguir. Seis años de que nos dio una esperanza muy grande, muy bonita, nosotros sentimos que íbamos a llegar a la verdad porque fue una promesa y un decreto que firmó, pero lamentablemente no fue así, pero vamos a seguir en esta lucha.”

Consideró que con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum de nuevo tienen la esperanza de que siga con el caso “y primeramente Dios dé con el paradero de nuestros hijos y la verdad”.

Yolanda González Mendoza, madre de Jonás Trujillo González, señaló que el presidente López Obrador “prometió que iba a dar con la verdad de nuestros hijos, pero no fue así. Regresamos tristes, esperemos que la otra presidenta que entre nos ayude a saber de nuestros hijos”.

Mientras que Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez, destacó que su sentir sí le fue expresado al mandatario federal.

“Se lo hemos dicho, lo he externado en otras reuniones, quedé totalmente decepcionado de este presidente, incluso yo hasta voté por él pensando que venía de movimientos, de luchas, dije “este es el bueno”, y ahorita ya se va y estoy totalmente decepcionado.”

Al presidente le pusieron sobre la mesa la exigencia de que el Ejército entregue los 800 folios que aseguran resta por entregar; en varias ocasiones también le pidieron que se traiga a Enrique Peña Nieto a México para que declare por este caso “y no hay una respuesta”.

Después de expresarle su decepción, afirma Rodríguez Moreno, la respuesta del presidente fue que “él está haciendo todo lo posible, como decir ‘no me han dejado’, habló más como de corrupción, de mafias en el poder y todo eso. Al Ejército defendiéndolo a capa y espada”.

Con la doctora Sheinbaum, considera, se le dará continuidad al expediente que se mantiene abierto, pero, de no llegar a la verdad, continuarán manifestándose, “saliendo a las calles y mostrando las fallas que han tenido este gobierno”, por lo que su expectativa para el próximo 26 de septiembre es “seguir sensibilizando a la gente, a los estudiantes, que salgan a las calles con nosotros y esperemos lograrlo en este septiembre”.

El abogado de las madres y padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, fue quien anunció que no habrá más reuniones con el presidente por no encontrar ninguna novedad.

Aunque en esta ocasión les hablaron de dos detenciones, una de ellas –que se dio en las últimas horas– de Marco Antonio Ríos Berber, “es uno de los implicados desde el principio en el caso de Guerreros Unidos, es una persona muy importante que, si se le jala ese hilo a la investigación, puede llevarnos a datos importantes”.

“Terminamos mal” con este gobierno

“Hoy en día las madres y padres no pueden decir ‘estamos felices porque tenemos resultados’. No, no tenemos resultados, no hay nada. En la última recta de este gobierno hubo maltrato, la relación fue crítica, fue… imagínense, estuvimos plantados aquí para un diálogo que luego de lo cual fluyó el diálogo, pero un diálogo con muchas tensiones en las últimas reuniones, entonces no terminamos bien con este gobierno, terminamos mal”, señaló Rosales.

Aun con el descontento, esperan que, para las movilizaciones del próximo 26 de septiembre, en el décimo aniversario, no haya violencia en la protesta, “nosotros vamos a tratar de que las movilizaciones sean claras, en el marco pacífico, pero también con contundencia”.

Mantienen la expectativa de que para el próximo sexenio se haga “una reconstrucción de todo lo que se avanzó y que podamos tomar esos temas de gran relevancia, y que el Ejército y todas las instituciones entreguen toda la información que tengan en su poder y que la institución que también haya participado en proteger y encubrir que paguen”, además de que se pueda reencauzar el caso Ayotzinapa y se pueda trazar una nueva ruta que retome las líneas importantes que se quedaron detenidas desde 2021.

-¿Cree que el próximo gobierno sí toque al Ejército?

-No sabemos, eso ya lo habremos de ver en los primeros días de su gobierno, en las primeras reuniones que tengamos con ella, en la nueva ruta que tracemos respecto de cómo va a seguir este caso.

Rosales evadió entrar en el debate de la reforma al Poder Judicial, pues dijo que se mantienen ajenos a ese asunto; sin embargo, se quejó de resoluciones que han mantenido en prisión domiciliaria, sobre todo, a los militares procesados por el caso y, por esa razón, “tampoco nosotros lo vamos a defender”.

“Investigación tocó los hilos del Ejército Mexicano”

El abogado también hizo un balance de lo que para ellos fue la actuación de la administración de López Obrador: “Al inicio de este gobierno hubo una voluntad clara, se creó una comisión para el acceso a la justicia ex profeso, una fiscalía especial para ello. Hubo avances importantes hasta 2021 que es cuando se detuvo a un número importante de personas, se encontraron los restos de dos estudiantes y se detuvieron a los militares”.

En 2021, insistió, se tocaron las fibras sensibles del Ejército Mexicano y a partir de ahí ya no se pudo avanzar “y vino un quiebre, una crisis incluso en la relación en el diálogo que llegamos hasta el día de hoy”.

Fue a partir de 2022 que el caso cayó “en un estancamiento y se llegó a este punto cuando la investigación tocó los hilos del Ejército mexicano, ahí empezamos con confrontaciones, cayó en un bache la investigación y creo que ahí quedó, lamentablemente ya no se pudo”.

La conclusión del abogado fue: “Nosotros no vemos condiciones ya de una próxima reunión, en las reuniones nada más son confrontaciones, creo que los padres fueron muy claros ahí en el sentido de decir bueno no tiene caso estar viniendo a confrontarnos cuando resultados sustanciales no estamos teniendo. El presidente coincidió en el sentido que ya no es, él dice, bueno, ‘si ustedes ya no quieren que tengamos reunión pues ya no nos reunamos, si hay algo relevante nosotros les avisaremos’”.

El mandatario federal también refirió que, en caso de que no se encuentre ya nada relevante, en septiembre mandará su último reporte. “Este gobierno lamentablemente no pudo llegar a darnos verdad y justicia. ¿Dónde están los jóvenes? No sabemos, no hay hoy en día dato objetivo de qué es lo que pasó con ellos, ¿dónde están? Qué se dijo en el año 2021: los estudiantes fueron detenido, fragmentados en grupos y llevados a distintos lugares”.