Javier Corral se registra como senador y rechaza ser prófugo de la justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acudió al Senado de la República para registrase para la LXVI Legislatura y afirmó que no es prófugo de la justicia, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua tras el fallido intento de capturarlo en un restaurante de la capital del país.

En entrevista con medios en la Cámara alta, el exgobernador afirmó que ser prófugo de la justica no lo declara un fiscal, sino que lo comprueba.

“La condición de prófugo de la justicia no se declara por un fiscal, se demuestra, se comprueba. Pues yo no creo que ande tan prófugo de la justicia, si estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Creo que esa es la mejor garantía.

Llego al @senadomexicano para poner al servicio de México, mi capacidad, mi experiencia legislativa y mi compromiso con el pueblo; uniré mi esfuerzo al de la bancada de @PartidoMorenaMx , y juntos apoyar sin regateos a nuestra querida y admirada Presidenta @Claudiashein , para… pic.twitter.com/sVrncCCN4m — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) August 27, 2024

“Porque ser prófugo de la justicia tiene varias condiciones, particularmente para la interpretación del Tribunal Electoral. O es que haya huido, o es que estando preso se haya evadido, o le llaman fugado, o que se haya sustraído de la acción de la justicia. En ninguno de los casos es el mismo. No estoy enfrentando el proceso y voy a enfrentarlo incluso con fueros constitucionales”, explicó.

Para finalizar, Javier Corral afirmó que no se escudará en el fuero Constitucional para poder limpiar su nombre de una “patraña”.

“Pues decirles que no me voy a escudar en el fuero constitucional, yo voy a desahogar en todo momento el proceso y el procedimiento, de hecho, me he sometido a la jurisdicción de un juez de garantías, un juez de amparo, voy a acudir a todas las instancias y el fuero no va a interrumpir la tarea más importante que ahora tengo, que es limpiar mi nombre de una patraña que se construyó en mi contra”, resaltó.

El pasado 14 de agosto, autoridades judiciales de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en la Ciudad de México acusándolo de actos de corrupción, pero el fiscal de la capital, Ulises Lara, acudió al sitio e impidió la captura.