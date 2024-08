Mauricio Villa descarta votar a favor de las reformas de AMLO; "no me veo en Morena"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El senador electo, Mauricio Villa, reafirmó su compromiso con el PAN y afirmó que no votará a favor de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la reforma al Poder Judicial.

En entrevista en el Senado también informó que el 28 de agosto pedirá licencia en el gobierno de Yucatán para asumir su escaño en el Senado de la República.

“Mira, hoy, en Yucatán, yo soy militante del PAN desde hace más de 20 años. El PAN me ha dado la oportunidad de ser diputado local, alcalde de Mérida, gobernador y ahora senador, y yo voy a estar en la bancada del PAN, defendiendo los ideales, los principios del Partido Acción Nacional y sobre todo también por las promesas de campaña del PAN.

“El tema de la autonomía del Poder Judicial, la autonomía de los órganos autónomos, valga esa redundancia, van a ser partes fundamentales de las decisiones que vamos a estar tomando en el Senado”, explicó.

El próximo legislador panista resaltó que no se cambiará al partido Morena y que seguirá militando en el partido auriazul como desde hace 22 años.

“El que crean que porque tuve una buena relación con el presidente, al cual le agradezco mucho, pues todo el trabajo que hicimos juntos en Yucatán, pues eso implica que uno se va a cambiar de partido político.

“No, no me veo en Morena, yo me veo en el PAN como me he visto desde hace 22 años. Decirles que yo platico con muchos actores políticos, pues la política es eso, es platicar, es dialogar, pero siempre muy firme en nuestras convicciones”, resalto.