Por amparo a Elektra, AMLO no pedirá juicio político contra la ministra Norma Piña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Por admitir a trámite un amparo en revisión presentado por Grupo Elektra, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que procedería a denunciar y pedir juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, pero no lo hará para evitar que acusen persecución.

Añadió que aún cuando no debió admitir a trámite el amparo a favor de Ricardo Salinas Pliego, “de manera arbitraria no sólo les da entrada sino que uno menor creo que de 2 mil millones se lo entrega a una ministra más decente y el de los 33 mil millones se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. No voy a dar los nombres proque si no ya voy a estar yo reporteando, pero que procedería en este caso, denunciarla y pedir juicio político pero sí hacemos eso imagínense si ya fueron a la OEA… uy qué miedo”.

El mandatario consideró que de hacerse, ahora “irían a quejarse con el rey de España o al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, pero es evidente que viola la Constitución, pero no puede uno estar en todos. Nada más darlo a conocer, que estemos pendiente”.

Agregó que se podría proceder de muchas maneras, pero “el asunto es cómo se vería que se presentará una solicitud de juicio político contra la señora Piña de que hay persecución”.

Al oficio que envió a Piña para pedirle que eviten darle protección a quien no cumple con sus obligaciones fiscales, como todos los mexicanos, consideró que la respuesta fue la admisión de estos casos. “Nosotros lo que estábamos planteando es que en apego a la Constitución que ya no se regresará los expedientes a la suprema corte proque no hay un problema de inconstitucionalidad no hay fundamento sin embargo les dio entrada y ya turno a dos ministros.

El jefe del Ejecutivo Federal encargó el asunto para que no se deje pasar o se aproveche que termina el sexenio para dar un resultado que afecte a la hacienda pública.

“Ojalá me toque a mí todavía ver qué van a resolver sobre estos dos asuntos porque falta más de un mes para que termine” y que no tarden tanto en resolverlo.

“Además es cosa ya juzgada porque ya los expedientes pasaron por la Corte y ya se resolvió en la Corte de que no era de competencia de los ministros, que tenía que irse este asunto a un tribunal. Se fue al tribunal, le dan la razón a la hacienda pública, al presupuesto público” y después todavía con otro recurso de amparo regresa a la Corte donde ya no debía juzgarse pero finalmente la ministra Piña, lo admite y lo asigna para su análisis al ministro Alberto Pérez Dayán.

“Ahora ni modo que vayan a salir con que no se va a pagar. Ahí se los encargó eh no vaya a ser, yo ya me jubilo, pero si no resuelven antes de que yo termine ahí se los encargó nada más para que le den seguimiento, que no se olvide porque están pensando que si pasa el tiempo” ya no se podría hacer nada a favor del pago de impuestos.