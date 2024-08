Sheinbaum avala “pausa” con embajadores de EU y Canadá por polémica sobre reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, avaló la pausa que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en la relación con los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Canadá, Graeme Clark, tras sus declaraciones sobre la reforma judicial.

La morenista aclaró que dicha pausa “no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países sepan que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mMexicanos y a las mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de los que le corresponden exclusivamente al pueblo estadunidense y al pueblo canadiense”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México subrayó que la pausa en las relaciones con los representantes de los países vecinos del norte “es una decisión del presidente de la República, él es el presidente constitucional, frente al agravio que cometió el embajador tanto de Estados Unidos como de Canadá”.

Sin embargo, aclaró: “lo he comentado, hay muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, somos socios comerciales. Hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decidir, como es el caso de la conformación del Poder Judicial”.

En un segundo intento por diferenciar su posición en la polémica, Sheinbaum Pardo aclaró que el presidente “tiene sus razones para tomar la decisión y a nosotros nos corresponderá a partir del 1 de octubre, cuando entremos a la presidencia de la República”.

Entonces, recordó las dos reuniones que ha tenido con Ken Salazar en lo que va del periodo de transición: cuando vinieron legisladores y la responsable de temas de Seguridad del presidente Joe Biden. Luego: advirtió: “Hasta hasta ahora no tenemos planeada por el momento ninguna otra reunión “.

-¿A partir del 1 de octubre, cuando ya sea presidenta constitucional, continuará con esta decisión de poner en pausa la relación con el embajador Ken Salazar?, le preguntó la prensa.

-Vamos a ver qué pasa en estas semanas, no tenemos por qué adelantarnos, respondió.

Sheinbaum Pardo negó que con esta pausa pueda regresar el nerviosismo financiero internacional que se presentó desde el 2 de junio, pues dijo que éste tiene causas internacionales.

-¿No fue desafortunada la declaración del presidente López Obrador?, insistió la prensa.

-Yo creo que más bien fue desafo… esa respuesta de él, no es que el presidente haya mencionado algo de la nada, el problema es la declaración del embajador de Estados Unidos y de Canadá, que están haciendo declaraciones que tienen que ver con lo que le corresponde exclusivamente a las y a los mexicanos.

Insistió : “De ahí se deriva, no es que el presidente haya dicho algo que no tenga que ver con un antecedente. Es importante siempre y eso además está en la Constitución que el Ejecutivo responda en la defensa de nuestra soberanía y no va más allá. Es importante que quien representa a otro gobierno, otro país, siempre respete a los mexicanos y a las mexicanas. Eso es algo que es esencia de la política exterior”.