Fernández Noroña ofrece a la oposición ser “incluyente” y “respetuoso de sus derechos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Horas antes de ser ratificado como el próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el aún diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, ofreció a la oposición ser “incluyente” y “respetuoso de sus derechos”.

Y a quienes dicen que su designación fue “en compensación” porque no le dieron la coordinación de la bancada de Morena en la cámara alta, les mandó un mensaje: “cada quien puede interpretar lo que quiera, pero de que estoy contento estoy contento”.

En entrevista al final de la reunión plenaria de la próxima bancada morenista del Senado que se realizó en el hotel Royal Pedregal, a la cual asistió la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, el exaspirante a la candidatura presidencial en el pasado proceso electoral, habló de las tareas que va a desempeñar en la siguiente legislatura:

“Voy a extrañar estar en la mayor parte de los debates, ahora me tocará conducirlos, pero no dejaré de participar en debates que crea importantes hacerlos. Mi tarea va a ser relevantísima, muy honrosa y la voy a cumplir a cabalidad”.

Al negar que ese cargo que le dio la bancada fue una “compensación”, luego de las protestas que hizo en sus redes sociales y ante la prensa porque no le darían la coordinación, dijo:

“Es un buen mensaje al movimiento, estamos muy contentos, lo voy a decir aquí en este momento, primero tiene que formalizarse mañana, pero conmigo no llego solo, como dice nuestra presidenta electa, no llego solo”.

La prensa le insistió en que, si el cargo no era una compensación, cómo se interpretaba, a lo que contestó: “Yo dije qué no iba a pedir nada y mis compañeros me han hecho el enorme honor de plantearme la Presidencia del Senado. Cada quien puede interpretar lo que quiera, pero de que estoy contento, estoy contento”.

Cuestionado sobre cómo será su relación con los senadores de oposición, entre ellos los que él ha llamado “los paniaguados”, el polémico legislador ofreció:

“Mi mano tendida, como siempre. Seré respetuoso de ellos, seré respetuoso de sus derechos, seré incluyente, representaré al Senado, a la Cámara de Senadores en su conjunto”.

Ya en tono de broma y debido a su peculiar forma de vestir, la prensa le preguntó si seguirá usando sus camisas tipo guayaberas o si ya se pondrá traje y corbata.

Fernández Noroña contestó: