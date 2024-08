Fernández Noroña será el nuevo presidente del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El legislador Gerardo Fernández Noroña será el próximo presidente de la Cámara de Senadores.

Fernández Noroña será el líder del Senado a partir del 1 de septiembre, fecha en que dará inicio la nueva legislatura bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El acuerdo se logró durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena.

En la plenaria del grupo parlamentario de Morena, acordamos por una unidad que coordine la bancada el senador @adan_augusto y presida la mesa directiva el senador, Gerardo Fernandez Noroña.



Estoy segura que cumplirán con la encomienda.

Apenas en julio, el legislador y uno de los principales defensores del presidente Andrés Manuel López Obrador, había dicho que no aspiraba a la coordinación legislativa.

“Yo voy ser un senador de a pie. No aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República. A la coordinación... ya dije: ‘ya me chingaron’, así fue, y no aspiro a ninguna, a nada”. señaló.

El viernes 28 de junio, el senador Ricardo Monreal afirmó que Adán Augusto López será el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, por ser inteligente y tener “habilidad” para resolver.