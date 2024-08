Oposición quiere que Sheinbaum y yo nos peleemos por reforma al Poder Judicial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta electa, Claudia Sheinbaum coincide con el mandatario Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de la reforma al Poder Judicial, pero “quieren que nos peleemos”, afirmó el tabasqueño en la conferencia en Palacio Nacional.

“No dijo eso”, expresó en un inicio sobre el planteamiento de que la reforma no será aprobada enseguida el 1 de septiembre, aunque Ricardo Monreal, quien será el próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, habló de la sugerencia que hizo Sheinbaum.

“Ella coincide que hace falta la reforma al Poder Judicial, de acuerdo a los tiempos que se están respetando, primero en comisiones, luego pasar al pleno”, expuso el presidente.

Añadió: “Pero ya están manipulando. Es manipulación, no, no, no, si los conozco aunque se disfracen”.

Se le preguntó si hablaron del tema este martes en su reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional: “No, no, porque coincidimos. ¿Qué quisieran nuestros adversarios? Que nos peleáramos, que hubiesen diferencias, ese día harían fiesta”.

Habló de dueños de comunicación e insistió en que “esos se frotarían las manos (…) Pero el día que se dé un pleito entre nosotros ese día van a ser fiesta, nada más que se van a quedar con las ganas”.

El jefe del Ejecutivo Federal recordó que “ya nada más falta un mes y me voy y yo ya no me voy a pelear con nadie, voy a estar viendo los saraguatos y las guacamayas” y aunque dijo que no tiene enemigos ni quiere tenerlos todavía tiene adversarios, “a los que respeto y deben de aceptar, comprender que tenemos diferencias y que a mí me tocó representar a un movimiento de transformación y llevar a cabo un movimiento de transformación junto con millones de mexicanos, mujeres y hombres”.