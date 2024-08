Sheinbaum da la bienvenida a senadores del PRD que se pasaron a Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la semana pasada dijo que ya no iba a participar en actividades como militante de Morena, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, dio “la bienvenida” hoy a los senadores electos por el PRD, Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco, a la fracción parlamentaria morenista en el Senado de la República.

“Esto hace que la fracción parlamentaria de Morena sea de 66 senadores y senadoras. ¡Histórico!”, dijo flanqueada por Saucedo y Herrera, a quienes invitó a pasar al frente, y aplaudida por los otros senadores que, momentos antes, acudieron a su primera sesión plenaria antes de tomar posesión el 1 de septiembre.

En el hotel Royal Pedregal, al sur de la Ciudad de México, agregó: “de nuestro movimiento, hay que esperar la resolución de hoy del Tribunal, pero, por lo que salió en la propuesta, en el proyecto, seríamos 85 senadores y senadoras de nuestro movimiento”, festejó.

Ante la pregunta de la prensa sobre la adhesión de los perredistas a Morena, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México les dio la palabra.

Primero habló el tabasqueño. Dijo que “nació y se creó en las izquierdas”, con los ideales del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó que, luego de que el PRD perdió su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) “pues platicamos mi compañera y yo, en un cúmulo de ideas, sin pensarlo mucho, nuestra decisión fue inmediata, unirnos a los ideales de izquierda y unirnos por la causa de México y luchar de lado del pueblo, porque nos debemos al pueblo y le vamos a dar resultados”.

El “amigo entrañable” de Adán Augusto López, como él mismo se definió, dijo que trabajará en conjunto, “seremos un aliado permanente de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum”.

La siguiente en justificar su decisión fue la michoacana, quien destacó el logro de Sheinbaum Pardo por ser la primera mujer en ganar la Presidencia de la República.

Después, se dijo “una mujer de territorio y no conocemos ninguna otra identidad más que la que hoy nos está uniendo nuevamente, ser parte de esta historia y contribuir para lograr esta construcción del Plan C”. Y añadió: “no podríamos pensar ser parte de la derecha cuando nuestra agenda siempre y nuestra ideología ha sido desde la izquierda en México”.

Proceso preguntó a los senadores por qué si se dicen de izquierda, no buscaron desde un inicio la candidatura de Morena y se fueron por el PRD. Sin embargo, Sheinbaum Pardo interrumpió la pregunta y ya no los dejó tomar el micrófono.

“Yo creo que ya hablaron los compañeros y queda muy claro cuál es la decisión que han tomado, y además es… no, no crean que no tuvieron presiones. Sí tuvieron presiones y fue una decisión firme, de voluntad y además de aplauso, la verdad, porque van a hacer historia”

La reportera insistió: “Presiones, ¿podemos saber de quién?”, pero ya no obtuvo respuesta porque fueron más los aplausos de los morenistas.

Felicita a Adán y a Noroña

Al término de la plenaria, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México celebró también que su excontrincante en el proceso interno de Morena para conseguir la candidatura presidencial, Adán Augusto López Hernández, será el coordinador de la bancada morenista. “Era algo que habían platicado nuestros compañeros, pero que hoy se hizo realidad”, dijo.

De paso, aunque no se ha hecho oficial el nombramiento, felicitó a su otro competidor interno, Gerardo Fernández Noroña, quien adelantó que será presidente de la Mesa Directiva del Senado.

El exsecretario de Gobernación, López Hernández adelantó que, al ser el grupo mayoritario del Senado, le tocará a Morena ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) los siguientes seis años.

A la presidenta electa le dijo “que aquí hay un grupo parlamentario unido, que vamos a aportar todo nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestro trabajo para continuar apoyando en la consolidación de la Cuarta Transformación… Aquí no hay un compañero, aquí somos 66, que vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar dedicados como uno solo”.