Acusan a las secretarías del Trabajo y Economía de desvirtuar despedido de trabajadores de VW

PUEBLA, Pue., 28 de agosto (apro).- La Red de Mujeres Sindicalistas acusó a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía de desvirtuar y desestimar el caso de trabajadores que obtuvieron su reinstalación en la planta Volkswagen de Cuautlancingo, luego de que recurrieron al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) para denunciar violaciones a sus derechos sindicales.

En un comunicado, la RMS hace referencia a un pronunciamiento que emitieron este lunes ambas dependencias en el que aseguran que no se encontraron elementos suficientes para afirmar que la terminación de la relación laboral entre la empresa alemana y los trabajadores, fue motivada por cuestiones sindicales, aunque consideran que sí derivó de un “despido injustificado”.

La Red de Mujeres Sindicalistas, que llevó este caso en el que nueve trabajadores de Volkswagen denunciaron que fueron despedidos tras participar en el proceso de renovación sindical, advierte que esta postura de las dependencias desvirtúa el objetivo del MLRR y desestima los testimonios y pruebas que acreditaron la violación a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Además, reclama a la STYPS cumplir con su obligación constitucional de ponderar los derechos de los trabajadores y no ceder ante presiones de las empresas para “silenciar las denuncias”.

La RMS refiere que la reinstalación de seis trabajadores y dos trabajadoras, así como el pago de indemnización a un trabajador más, derivó de una “remediación” que se publicó el 25 de julio por parte de las representaciones de los gobiernos de Estados Unidos y México, en el marco de los acuerdos del TMEC, y es resultado de una investigación que acreditó la denegación de los derechos laborales.

“Desde la RMS queremos señalar que, si durante la investigación no se hubieran encontrado elementos violatorios a la libertad sindical y a la negociación colectiva, el MLRR no hubiera sido activado por Estados Unidos y mucho menos aceptado por el gobierno mexicano, más aún cuando la naturaleza del mecanismo no es resolver casos de despidos injustificados por temas no relacionados con los derechos colectivos”, advierte.