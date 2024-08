Madre de Heidi, ultimada por militares, pide a Sheinbaum cumplir promesa de justicia de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En víspera de cumplirse dos años de que la niña Heidi Mariana Pérez muriera por una ráfaga de un fusil militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, su madre Cristina Pérez Rodríguez hizo un llamado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, para que, “como madre, se ponga en mis zapatos y garantice que va a haber justicia para mi niña”.

En conferencia de prensa, acompañada por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, y la representante de Human Rights Watch (HRW) para las América Latina, Juanita Goebertus Estrada, Cristina, de 27 años, reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el incumplimiento de su promesa de esclarecer el caso, como se comprometió en una conferencia matutina, una vez que se supo de la muerte de Heidi, cuando era llevada, por la pareja del papá de Cristina, al hospital para ser atendida por un dolor de estómago, el 31 de agosto de 2022.

AMLO defiende actuación del Ejército: la muerte de Heidi Mariana es "la excepción, no la regla"

“Quiero enviarle un mensaje al presidente López Obrador antes de que se vaya, porque nunca me quiso recibir para escucharme, para decirle que lo único que queremos es justicia para mi niña, ella tenía cuatro años y no era una delincuente, ella no era una amenaza para los militares que dispararon contra el automóvil en el que viajaba mi hija junto con su hermanito”, dijo Cristina.