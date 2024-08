Manlio Fabio Beltrones adelanta que votará en contra de la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la Sesión Constitutiva en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones adelantó que no votará a favor de la reforma al Poder Judicial.

En entrevista al término de la toma de protesta de los senadores de la LVXI legislatura, Beltrones dijo que no se pasará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que sus raíces son priistas.

“Yo sigo teniendo un proyecto, ya lo dije, y sigo teniendo un ADN completamente priista y estoy convencido de que tengo un trabajo por hacer aquí en respuesta a la confianza que me dieron los sonorenses y estaré yo aquí siempre atento para seguir sus instrucciones.

“La reforma al Poder Judicial, así como la he leído, no tiene por qué tener un voto a favor”, afirmó.

El legislador aclaró que sigue perteneciendo al PRI, ya que nadie le ha notificado que está fuera de la bancada.

“Yo soy priista, estoy en el registro del partido y en el INE como militante del PRI, es un asusto que se resuelve internamente. A mí no me han expulsado, esa es una expresión que no la admite la dirigencia del PRI”, explicó.

Hace dos semanas, el grupo parlamentario del PRI expulsó a Beltrones de su bancada en el Senado de la República y ratificó al senador Manuel Añorbe como su coordinador parlamentario en la Cámara alta.

Esto luego de que el exgobernador de Sonora criticara los estatutos de elección del partido tricolor, en donde se reeligió Alejandro Moreno Cárdenas.

El propio dirigente priista defendió la exclusión Beltrones de la bancada del partido en la LXVI Legislatura, al afirmar que el sonorense está “descolocado” de la política.