Morena y aliados avalan reforma a la Ley de Vías y Transporte Ferroviario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En la Comisión de Puntos Constitucionales legisladores de Morena y aliados aprobaron la reforma al artículo 27 Constitucional sobre la Ley de Vías y Transporte Ferroviario que permite que los ferrocarriles de carga y de pasajeros serán obras prioritarias para el desarrollo nacional.

Con 30 votos a favor, ocho en contra y una abstención, los legisladores de Morena, aliados y legisladores del PRI, aprobaron la minuta que reforma el artículo 28 de la Carta Magna que establece el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, y para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.

Durante el debate se presentaron cuatro reservas, una del PRI, otra del PAN, una de Movimiento Ciudadano (MC) y otra por el partido Morena, esta último fue aprobada por la Comisión de puntos Constitucionales y reforma el quinto párrafo del artículo 28.

El diputado de Morena Salvador Caro, quien presentó la reserva explicó que el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a pasajeros

El grupo parlamentario de Morena se manifestó a favor de la reforma, el diputado del Marcos Rosendo Medina detalló que es una reivindicación histórica para poner a México en nuevamente en el contexto de las naciones más competitivas en el mundo.

“El dictamen que hoy vamos a aprobar se trata de una reivindicación histórica para poner a México nuevamente en el contexto de las naciones más competitivas en el mundo. Nosotros somos puede variar según el índice que se revise, pero somos más o menos la decimoquinta economía mundial y tenemos el lugar cincuenta en el tema de densidad ferroviaria”, detalló.

Asimismo, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que el partido tricolor votará a favor de la reforma para beneficio de las personas que necesitan transportarse.

“Cuando se concesionaron las rutas de ferrocarriles, pues las grandes empresas inmediatamente se dieron cuenta que llevar a personas no era tan redituable como hacerlo con las mercancías. Pondré un ejemplo de mi estado, 152 mil kilómetros cuadrados, que es equivalente a siete veces el territorio del Estado de México. Uno de mis municipios es más grande que el Estado de México, el municipio de Ocampo, el segundo más grande del país. Cuando se hace esta maniobra, pues dejan sin comunicación a cientos de comunidades.

“Ahora voltean y dicen, es que ahora hay muy poca gente. Pues, ¿cómo te vas para allá? Porque la carretera más cercana a veces está a 50, 60 kilómetros, y en algunos lugares del desierto, el punto más cercano a otra ciudad, pero ya grande, no un pequeño pueblo, pues está a 200, 300 kilómetros. Pues es evidente que no vas a hacer largas jornadas tú solo en la nueva camioneta o por vía terrestre y utilizabas antes el ferrocarril. Por eso estoy de acuerdo y creo que mis compañeros también me van a acompañar”, detalló.

Diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, afirmó que el PAN votará en contra de reforma argumentando que crea incertidumbre por las concesiones extranjeras y por el manejo por parte del Ejército

“Acción Nacional no puede acompañar este dictamen porque crea incertidumbre, porque crea inestabilidad, y porque no asegura que nuestro sistema de que tenemos dudas fundadas en la operación del ejército en esta nueva empresa de participación estatal para el manejo del sistema ferroviario de pasajeros. Y ha sido una constante que han sido números negativos en todo lo que se ha venido creando como el AIFA, como el Tren Maya, y como los aeropuertos”, resaltó.

Por su parte, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, resaltó que la reforma es muy importante rescatar la obra histórica para poner a México nuevamente en el contexto de las naciones más competitivas en el mundo y defendió las funciones de las armadas en la construcción de obras públicas.

“Que se deshonre, que se regatee a las fuerzas armadas. Primero una función constitucional que tienen de obra social, está en el marco constitucional. Son responsabilidades constitucionales que tienen desde hace mucho tiempo y la Constitución de Obra Pública también. Nadie habría hecho en el costo del aeropuerto Felipe Ángeles esa obra, ni del Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Y hay tramos del Tren Maya que hicieron empresas privadas, la de Slim, dentro de estas, por cierto, y las más difíciles le correspondieron al ejército y la resolvió. Y la resolvió de manera correcta”, resaltó.

La reforma a la Ley Ferroviaria pasará la Mesa Directiva y después al Senado de la Republica en donde se prevé será votada en la legislatura 66.