“Entré por mi propio pie y saldré por mi pie”, Javier Corral tras tomar protesta en el senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Fiscalía de Chihuahua notificará al Senado de la República de una orden de aprehensión contra Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, afirmó que no lo detendrán ya que tiene una suspensión provisional, “entre por mi pie y saldré por mi pie”.

En entrevista en el Senado de la República al final de la sesión Constitutiva de la LVXI legislatura, el exgobernador de Chihuahua afirmó que la supuesta detención, previa a su toma de protesta, en la Cámara Alta, fue una jugada mediática del PAN.

“No hay posibilidad que me puedan detener, tengo una suspensión provisional y, además, tampoco tienen ningún oficio de colaboración, han tratado de repetir, pero es más bien una jugada mediática. Incluso los senadores del PAN se pusieron de acuerdo para ingresarlos al regresar al recinto.

“No señor, lo he dicho, entré por mi pie al Senado y saldré por mi pie, he venido a registrar todos los trámites, he tomado protesta y acudiré a la sesión del Congreso el próximo primero de septiembre”, resaltó.